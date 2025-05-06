《Gears of War：Reloaded》初代復刻重製版8月推出　PS5也有分？

Xbox Game Studios 宣佈，將與 The Coalition、Sumo Digital、Disbelief 共同合作，推出人氣 FPS《戰爭機器》初代復刻重製版《Gears of War：Reloaded》與玩家們見面。



目前，這款《Gears of War：Reloaded》除了預定會在 Xbox Series X|S、PC（Steam／Microsoft Store）等平台推出外，並將自發售日當天起加入 Xbox Game Pass 遊戲陣容讓會員免費遊玩外，也將會推出 PS5 版本，遊戲預定將會於 8 月 26 日正式發售。

《Gears of War：Reloaded》支援跨平台遊玩（IGN）

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同時，所有平台都將會支援跨平台遊玩與跨平台紀錄共享功能，讓玩家在不同平台環境下也能共享紀錄或是與朋友一起跨平台協力奮戰。

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

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