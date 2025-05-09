《SD高達G世代永恆》今日（5月9日）官方推出更新情報，五月將會同時推出兩關強襲挑戰，以及實裝master League PvP玩法，更公開 PvP的獎勵內容。已經打 Seed 系列新關卡打完的玩家，不用多久又有新內容玩了！



強敵來襲

5月13日11點～23日將會推出兩關強敵來襲，包括奧伯隆高達、骰子高達，玩法將會與紅色高達一樣，推出三個不同難度，通關一次後就可以略過，在活動期間可以最高略過6次，所有強襲關卡合拼計算。同時，13日也會再次復刻紅色高達關卡。

Master League

1第0季的大師聯盟也會在5月推出，官方強調PvP的目標是打積分，同時是與其他玩家的遊戲資料自動對戰，不具備爭奪名次，也不會因為對戰的勝負而獲得報酬，可見不是Pay To Win的模式。使用大師聯盟徽章，可以兌換SP化晶片、EX武裝強化素材、ULT晶片等，可說是為玩家提供多一個獲得素材的玩法。

其他更新

1玩家心心念念的一件開發，將會在五月下旬實裝。另外，永恆之路也加入稱號系統，只要玩家通過特定關卡，就能獲得對應的稱號。