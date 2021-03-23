撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-23 07:00

超合金魂《戰士高迪安》GX-95出自香港82年播出的同名人氣動畫，由公布設計及官圖開始已爭議不斷。有人愛它夠懷舊、大大隻36cm！但更多人認為它外型不太合現代審美觀，究竟係龍係蛇？好不好玩？即送上開箱報告！

超合金魂高迪安GX-95（鍾世傑 攝）

《戰士高狄安》（TVB正名）在香港人氣可能比日本更高，它在台灣叫《黑豹傳奇》，同樣很受歡迎，其台灣製三廠合金，港台細路好多人都想要。但《高狄安》在日本其實並非大熱作、玩具不多，除了05年CMS廠製作的BRAVE合金版，16年磁石廠膠版玩具，18年ES合金Q版，就到今次BANDAI超合金魂版。由於CMS已執笠，BRAVE合金版炒到飛天，BANDAI肯出玩具，很多fans想也不想，無慮即訂：

超合金魂高迪安GX-95（鍾世傑 攝）

包裝．動作甫士．武器配件解說

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分析超合金魂高迪安GX-95 3大爭議位

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超合金魂高迪安GX-95 售價 36000日圓／香港市價將$2500

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