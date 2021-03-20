撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-20 08:30

IG有15萬followers的動漫系KOL Kimi Chiu 趙詠瑤 ，早前IG及FB上發布了一張試玩ASUS華碩ROG電競系列 x Gundam 高達電腦配件的宣傳照；一身高達連帽外套的打機女look，枱上還有兩隻高達模型，看似相當專業，不過....

Kimi真的是高達玩家，最近砌了RG Nu Gundam HWS裝備，還拍了片。（@kimi_chiuchiu IG圖片）

被指圖中有翻版高達的「問題照片」（@kimi_chiuchiu IG圖片）

但是，有fb網民留言指出，圖片中非正版高達！建議Kimi下次拍照應該用回正版。😱😱

究竟網民所指的非正版是指甚麼？（點圖放大）

+ 6 + 6 + 6

媽！好亂呀！咁我信唔信KIMI好？其實可以看看Kimi的IG，一些舊po可以助你了解真相：

+ 10 + 10 + 10

同場加映：高達《GUNDAM BUILD REAL》真人日劇網民5大吐槽位

高達標揮《Gundam Buildf Real》真人日劇3.29上架，網民看畢預告片嘆惜不似預期，動畫版5大亮點真人化後出現嚴重落差。

+ 2 + 2 + 2

完全版連結：高達《GUNDAM BUILD REAL》真人日劇預告有伏味 網民5大吐槽位

同場加映：高達《GUNDAM BUILD REAL》真人日劇網民5大吐槽位

同場加映：SD高達展掃11款限定版高達模型👇👇

SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

+ 5 + 5 + 5

想知11款限定版有咩款？請點擊：SD高達模型MEGA BOX展覽 正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG

同場加映：高達迷放20多盒模型在垃圾房望同好接收

早前有高達模型玩家在fb「盡在天盛苑 TIN SHING COURT」貼文，表示：「免費 留意 已砌！」，送出20多盒高達模型任拎。

其他款式係咩？請點擊看完全版：20盒高達Gundam模型放垃圾房益同好 天水圍準爸爸割愛連RG都送

同場加映：4月高達模型Gunpla圖鑑👇👇

+ 85 + 85 + 85

想睇埋5月有咩模型？👉3月至5月高達模型圖鑑 龍騎/EVA/死神高達/邪龍獸 40款新作檢閱

同場加映：馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

更詳細試玩報告：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手