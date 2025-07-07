香港動漫節2025除了掃貨購物、睇同人以及Cosplayer，今年大會還有強大的日本演出嘉賓陣容！包括超人氣Cosplayer 伊織萌、《進擊的巨人》梶裕貴、《涼宮春日》系列的「長門大神」茅原實里、聲優兼歌手牧野由依、創作歌手+YouTuber 財部亮治，以及hololive EN組的雙子組合Fuwawa、Mococo！mark低日期，不要錯過演出呀！



香港動漫節2025｜01空間獨家購票優惠

香港動漫節2025門票將於2025年7月2日開售，選用01空間網上平台購買ACGHK2025門票，使用QR cord入場非常方便；更可使用01空間會員積分最多減$3，「時光倒流價」享受跟ACG2025一樣的$42蚊入場。

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動漫節2025｜ACGHK門票最新價錢+開放日期時間+活動情報懶人包

7.25起｜超人氣Cosplayer 伊織萌｜美女荷官線下發牌

日本超人氣Cosplayer伊織萌以其精湛的Cosplay技術、豐滿身材及多變角色演繹聞名，，「一隻萌」今次再度參加ACGHK，是與國際新銳品牌Phantom合作，推出一套以她的靚相及啤牌為主題的遊戲收集卡，將於2025香港動漫電玩節震撼首賣！

活動特色：

親自演繹「幻夢藝術撲克牌遊戲套組」的每張牌面設計

現場與粉絲互動玩遊戲，贏取珍貴獎品

限量親筆簽名特典卡（購買「Phantom Game Set」即有機會獲得）

活動地點： 攤位H23-H26 活動日期： 2025年7月25日至7月29日期間



超人氣Cosplayer 伊織萌｜美女荷官線下發牌

留意如想參加活動，可能要先行於產品網頁上進行預購，售價及詳請請點擊圖輯看最後一張相片，上面有連結QR Code。

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7.25｜聲優兼歌手牧野由依｜出道20周年紀念演出

聲演《TSUBASA翼》版本小櫻的聲優兼歌手牧野由依，迎來出道20周年的重要里程碑，她將於2025年7月25日（星期五）下午2:00 ，在動漫節主舞台為大家帶來精彩演出！留意如想在台前就座欣賞演出以及參加見面會，需要自行到ACGHK fb 回答問題及填表：https://iesg.pse.is/7skv4p

演出內容：主舞台精彩舞台表演

96張座席門票及60個見面會名額抽選活動



聲優兼歌手牧野由依｜出道20周年紀念演出

7.26｜「長門大神」聲優茅原實里｜實力派演出別錯過

2025年7月26日（星期六）下午4:15 人氣聲優兼歌手茅原實里將蒞臨動漫節主舞台！茅原實里以其獨特的歌聲和精湛的配音技巧深受粉絲喜愛，代表作品包括《涼宮春日的憂鬱》長門有希的配音，以及多首動漫主題曲演唱。留意如想在台前就座欣賞演出以及參加見面會，需要自行到ACGHK fb 回答問題及填表：https://iesg.pse.is/7u2m3z

演出內容：

主舞台精彩舞台表演

96張座席門票及60個見面會名額抽選活動



「長門大神」聲優茅原實里｜實力派演出別錯過

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7.27｜來大舞台坐呀！《進擊的巨人》知名聲優梶裕貴來港

2025年7月27日（星期日）下午3:30-4:30 日本超人氣聲優梶裕貴強勢來港！以《進擊的巨人》艾倫·耶格、《我的英雄學院》轟焦凍等經典角色配音聞名，是當今最炙手可熱的男性聲優之一。

演出內容：

現場配音表演

粉絲互動環節

限定簽名會（詳情稍後公佈）

演出地點： 香港會議展覽中心 Hall 1 主舞台



來大舞台坐呀！《進擊的巨人》知名聲優梶裕貴來港

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7.28｜日本創作歌手+YouTuber 財部亮治｜首次來港百變演出

2025年7月28日（星期一）下午3:30，HALL 3 創天綜合同人祭舞台有日本創作歌手財部亮治首次來港演出！以其在YouTube上形象百變的影片著稱，比如紮黑色膠帶扮「教主」唱Hot Limit、人體彩繪扮多啦A夢，獨特的音樂風格和創作才華受深fans喜愛，今次他將為香港粉絲帶來驚喜表演。留意如想在台前就座欣賞演出以及參加見面會，需要自行到ACGHK fb 回答問題及填表： https://iesg.pse.is/7uc7vd

演出內容：

創天綜合同人祭舞台驚喜表演

60個見面會名額抽選活動



日本創作歌手+YouTuber 財部亮治｜首次來港百變演出

日本創作歌手+YouTuber 財部亮治｜首次來港百變演出

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7.28｜hololive EN 雙子VTuber組合：FUWAMOCO見面會

2025年7月28日（星期一）下午1:45 有來自 hololive English -Advent- 的人氣VTuber組合FUWAMOCO，在動漫節主舞台與大家見面！這對雙子組合Fuwawa、Mococo以其可愛的「BAU BAU」BB話口頭禪，還有活潑的互動風格深受粉絲喜愛。留意活動之座席己抽選投發完畢，不過大家仍可在同一時間，於大舞台對出一起收看實時網上互動直播。

演出內容：

* 主舞台見面會

* 96張座席門票已通過抽選活動派發



7.28｜hololive EN 雙子VTuber組合：FUWAMOCO見面會

香港動漫節2025｜日期

香港動漫電玩節 2025 將於7月25日（五）至7月29日（二）舉行

香港動漫節2025｜時間

每日10:00 至 21:00 (7月29日 8pm關閉）

香港動漫節2025｜地點

香港動漫電玩節 2025 將於灣仔會議展覽中心1號展覽廳舉行

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