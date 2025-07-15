秋葉原地標「GiGO秋葉原1号館」8月底閉館！ACG聖地又少一處｜對於動漫迷來說，東京秋葉原是必去的朝聖地，從秋葉原JR站步行往電器街，在行人過路處望向馬路對面，「GiGO秋葉原1号館」（原名SEGA秋葉原1号館）的大招牌33年來一直不變，令人有一份安心感。然而這ACG文化聖地近年不斷有老店結業，最新消息是營運超過33年的大型遊戲中心「GiGO秋葉原1号館」也將於今年8月31日正式閉館。



33年地標將成歷史

根據日本GAME Watch報導，GENDA GiGO Entertainment公司宣布，位於秋葉原的遊戲中心「GiGO秋葉原1号館」將於8月31日結束營業。這座建築物自1992年10月以「ハイテクランド・セガシントク」之名開業，之後雖多次更名，包括「ハイテクランド・セガ秋葉原」、「クラブセガ秋葉原」、「セガ秋葉原1号館」，再到現在的「GiGO秋葉原1号館」，但始終是秋葉原重要的遊戲與觀光地標。

90年代世嘉以《VF快打》、《Daytona賽車》等大型街機遊戲而大賺特賺，一連在秋葉原開了5家遊戲機中心。之後亦隨著時代不斷改變方針、更換名字；2021年世嘉秋葉原遊戲中心2號店，以及池袋Sunshine通地標 SEGA 池袋GiGO後，2022年更全盤轉讓所有機鋪，改名為GiGO繼續經營至今。

90年代世嘉以《VF快打》、《Daytona賽車》等大型街機遊戲而大賺特賺，一連在秋葉原開了5家遊戲機中心。

全球ACG迷的共同回憶

對於曾到訪過秋葉原的香港動漫迷來說，GiGO 1号館絕對是不少人的回憶。作為一個佔地數層的大型遊戲中心，這裡不僅有最新的街機遊戲，上層更有各種動漫cafe、遊戲相關活動及周邊商品販售，許多香港玩家專程前往體驗只有日本才有的最新遊戲，或尋找限定扭蛋與景品。有網民表示：「GiGO1号館是每次到秋葉原必去的地方，在此夾過不少動漫公仔。」另一位資深ACG迷則感嘆：「秋葉原這幾年變化太大，越來越多老店關門，以前那種獨特氛圍漸漸消失了。」

（日本觀光局 livejapan.com 網頁圖片）

計劃前往朝聖的香港ACG迷注意

GENDA GiGO解釋閉館原因，是建物租賃合約到期，閉館後將由Matahari Entertainment接手，開設新的遊戲娛樂設施。

如果你是計劃今年夏天前往日本的香港動漫迷，並想在GiGO秋葉原1号館留下最後回憶，請注意8月31日的閉館日期。建議在閉館前特地安排時間到訪，體驗這個即將成為歷史的遊戲中心。不過，即使1号館關閉，GiGO在秋葉原的業務將透過「GiGO秋葉原2号館、3号館和5号館」三間店舖繼續營運，遊客依然可以體驗到類似的遊戲與活動。

秋葉原酒店11大推介｜1分鐘到車站／免費露天溫泉／鄰近電器街

14家已消失日本ACG地標級名店

秋葉原雖然面貌不斷變化，但作為全球ACG文化中心的地位依然不變。只是，每當一間老店關閉，都讓人不禁感慨時代變遷，以下分享14個記者自己很珍惜且在疫情期間消失的地標，令人更珍惜每一次朝聖機會。

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SEGA機鋪｜賣鋪改名GIGO也做不住

SEGA去年已將全部機鋪經營權轉讓給另一公司，改名為GIGO繼續經營，然而這門需要大地方及人手的生意終究也是難做。大街地標大鋪2號店早在2020年已經結業，近日連對正JR站出口的4號店，也宣布在9月25日租約完結後結業。

gigo 4号館 Twiter圖片

虎之穴｜本子殿堂全線實體店結業

作為男性／女性向同人誌殿堂級名店的「虎之穴」，疫情衝擊撐不住，8月31日宣布，除了老鋪池袋店，將結束其他所有實體店，改以網站為主。

本子殿堂虎之穴全線實體店關閉

Gundam Cafe｜全日本5據點結業轉型

角色主題餐廳本來就難做，日本也只能以期間限定主題方式去做，但GUNDAM這個全球知名IP，早幾年還可以靠名氣在日本開3、4間鋪，不過疫情令旅客不再，餐飲業更是惡做。所以BANDAI將手上5間Gundam Cafe結束（秋葉原、台場、福岡、大阪以及萬博公園旁的Gundam Square），而當中最大型的秋葉原店，就改名TAMASHII NATIONS STORE TOKYO，搞展覽+賣限定版玩具。

日本14個動漫地標卻已消失

01｜SEGA機鋪｜改名GIGO做不住



02｜虎之穴｜全線實體店關閉



03｜Gundam Cafe｜5據點結業轉型



04｜HOBBY 天國｜7層玩具店搬鋪



05｜Akihabara Back Stage Pass｜知名地下IDOL舞台落幕



06｜Pinafore｜經典女僕店結業



07｜UDX麥當勞｜等人地標不再



08｜中野TRIO｜明星相已冇人買



09｜池袋東口兩大電器店先後消失



10｜池袋Sunshine通集體走難



11｜歌舞伎町Playland｜夜遊區老店



12｜難波Tower Record｜NMB48聖地



13｜大阪電電城巨型高達店



14｜大阪日本橋NAMCO一番抽店

