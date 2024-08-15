秋葉原攻略2024年最新版｜動漫、遊戲、玩具迷行街掃貨點推薦｜疫後開關加上日圓低水，相信不少人早已開始報復式瘋狂遊日；而對動漫遊戲迷而言去日本東京旅行時動漫聖地「秋葉原」自然是必到之地。只是在過去數年疫情期間秋葉原也迎來不少變化，《香港01》科技玩物頻道以下為大家送上 2024 年最新版秋葉原攻略，動漫迷行街購物都有地方。



秋葉原 Atre（アトレ）

本身並非動漫相關地方，而是正經的百貨公司；不過既然立地秋葉原，多少也會和動漫帶上關係；秋葉原 Atre 每期都會和不同動漫遊戲 IP 合作舉行 pop-up store 式小型展覽等，最近就是「還在go」的《BanG Dream! It's MyGO!!!!》合作。

攝影：林卓恆

地址：東京都千代田區外神田1-17-6（JR 秋葉原站電氣街口外即達）

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機鋪

機鋪雲集也是秋葉原一大特色，最易認自然是整棟建築紅色、前身為 CLUB SEGA 的 GIGO；如果不喜歡 SEGA，區內也有 Bandai Namco 和 Taito 的機鋪可以選擇。

Yostar OFFICIAL SHOP JR 秋葉原站店

位於 JR 秋葉站中央改札口正對面，售賣《碧藍航線》、《蔚藍檔案》、《明日方舟》等 Yostar 代理的遊戲相關周邊精品。不過店內的商品其實並不多，主要還是「插旗」之用，靠店面的超大廣告屏幕賣廣告及做 Display room。

攝影：林卓恆

地址：東京都千代田區外神田1-17-6（JR 秋葉原站中央改札外即達）

ヨドバシAkiba Yodobashi 友都八喜秋葉原 6樓

友都八喜基本是電器鋪，但由多年前起其 6 樓整層已改成專賣遊戲及玩具模型；樓層面積大展出商品也很多，單是行街 window shopping 都已開心。順便一提 8 樓是 foodcourt，餐廳的水準都不錯，在秋葉原不知道吃什麼好時可以去看看。

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地址：東京都千代田区神田花岡町1-1（JR 秋葉原站昭和通口外即達）

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TAMASHII NATIONS Store 官店

即以前「Gundam Cafe」的位置，現在變成了 Bandai Namco 旗下玩具品牌「TAMASHII NATIONS」的旗艦店。

攝影：林卓恆

除了出售 TAMASHII NATIONS 系列的商品外，也會定期作各種展覽，記者到訪時就在舉行「Metal Build 展」，展出多部經典的 Metal Build 模型，亦解說了 Metal Build 系列產品的生產過程、倒模所使用的金型等。而當然店內也能搶先看到即將推出的 TAMASHII NATIONS 商品，也有該店限定的玩具發售，總言之是模型友、玩具友遊東京必去之地。

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地址：東京都千代田区神田花岡町1-1（JR 秋葉原站電氣街口外即達）

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秋葉原無線電會館（秋葉原ラジオ会館）

對御宅族來說可說是秋葉原最有名的地標之一（命運石之門...!）；會館在 2014 年原址翻新，對動漫迷而言仍然是很值得去的地方，人多的時候甚至連入口的扶手電梯排隊排到門口外面。不過聽說現時無線電會館內的一些店鋪（特別是格仔鋪）價錢偏高、比秋葉原其他地方要貴，有「劏遊客」之嫌；記者自己未有親身格價不知實際情況如何，但在格仔鋪購物之前格一格價總沒壞處。

地址：東京都千代田區外神田1-15-16（JR 秋葉原站電氣街口外對面）

攝影：林卓恆

秋葉原無線電會館內的重點商戶：

K-BOOKS 秋葉原本館‧MENS館（3樓）



秋葉原老字號的動漫遊戲精品、周邊二手店，很多人都會將動漫遊戲 IP 的合作限定商品拿到 K-BOOKS 出售；如果想找錯過了的聯動合作 goods，K-BOOKS 會是一個較有希望的地方。

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あみあみ amiami秋葉原無線電會館（4樓）



相當有名的動漫網店，以售賣 Figure 為主，當然其他周邊精品亦有出售。特別在於amiami以日本公司而言相當國際化，大部份商品都可以直接寄去海外（包括香港）；而實體店鋪和網店各自獨立，因此商品陳列和價格都未必相同，即使有網店仍然有很逛實體店的價值。

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海洋堂（5樓）



日本老字號 figure 品牌，當年無線電會館未重建時記者很喜歡行的模型店，重建後搬到 5 樓，但可惜今次去時已經過了營業時間關門了，唯有下次再去。

らしんばん lashinbang（5樓）



秋葉原老字號的動漫精品二手店，秋葉原無線電會館分店是今年 8 月 8 日全新開張，但店鋪面積並不大商品不算太多，建議也去秋葉原店新館逛逛，店面有足足兩層。

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コトブキヤ秋葉原館 壽屋 KOTOBUKIYA

秋葉原中最值得去 window shopping 的地方之一，日本最大的模型、玩具製造及銷售商，著名的 Frame Arm 和 Frame Arm Girls 就是壽屋的出品。而壽屋的秋葉原店是 5 層高的大廈，除了壽屋自家的模型外也會售賣其他 IP 的周邊精品，是一家很好行的店，以往記者每次行老秋都會去壽屋打個轉，但可惜記者今轉過去時已過了營業時間關門了...

地址：東京都千代田区外神田1-8-8 岡嶋ビル

まんだらけ コンプレックス MANDARAKE COMPLEX

另一個秋葉原中最值得去 window shopping 的地方之一，MANDARAKE 是日本最大規模的古書、動漫、遊戲、玩具模型二手商之一，在全國有十多家店鋪，秋葉原的 MANDARAKE COMPLEX 則是最大的其中一家，是一整棟樓高 8 層的大廈。特別在於 MANDARAKE COMPLEX 收藏很多數十年前的玩具、舊遊戲、舊錄影帶等，就算不買單純逛逛也是大開眼界。和壽屋一樣以往記者每次行老秋都會去 MANDARAKE 打個轉，但可惜記者今轉過去時已過了營業時間關門了...

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地址：東京都千代田区外神田3丁目11-12

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駿河屋

另一家日本老字號的二手商店，經營範圍相當闊由動漫遊戲玩具到古書、CD、DVD到家電等都有涉獵，在全國有多達 81 家實體分店，而單是秋葉原內就已經有 7 家駿河屋。如果是想找一般動漫相關及「老司機」想找色色的東西如舊成人遊戲、成人 figure 甚至舊AV 就可去駿河屋秋葉原本館；若是想找特攝、食玩等就要去 Hobby 館；若是想找懷舊遊戲、舊電子零件、舊 game 書、雜誌及攻略等遊戲相關物則要去遊戲館。

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メロンブックス秋葉原1号店 Melonbooks

另一個記者個人最愛地點之一，秋葉原其中一家最大的書店。Melonbooks 秋葉原 1 號店位於地庫，從街外看認住機鋪「hey」的招牌會更易認。Melonbooks 以出售各種漫畫、輕小說、同人誌、畫冊及 CD 等為主，而且有大量色色相關書籍，成人漫畫的單行本、限定版或是 18 禁畫集、18 禁同人誌都有極大量存貨，紳士們必定睇得勁開心。

+ 15

地址：東京都千代田区外神田1-10-5廣瀬ビルB1

一番くじ公式ショップ 秋葉原店 一番籤官店

在香港和台灣不時都有聽聞「一番籤」（一番賞）騙案，在日本官店買就不怕中伏了，當然中不中籤就始終都看彩數。

地址：東京都千代田区外神田1丁目15-9 1F