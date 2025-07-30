iPhone 17第三方手機殼曝細節　MagSafe缺口因Logo下移還有這改動

近日iPhone 17系列第三方MagSafe保護殼被博主在社交平台上分享出來，這些保護殼對應的機型分別是iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max。



其中iPhone 17 Pro和17 Pro Max的保護殼有了明顯變化，這兩款機型的圓環都有一個缺口，而iPhone 17和iPhone 17 Air的MagSafe設計與前代iPhone機型沒有變化。

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據悉，iPhone 17 Pro系列的後置攝像頭模組更大，背面的蘋果Logo位置下移，新的MagSafe手機殼專門設計了一個缺口，iPhone 17 Pro系列戴殼的時候蘋果Logo不會被圓環遮擋。另外，四款手機殼都在邊框下半部分開了孔，這個位置是iPhone 17系列的實體拍照按鍵。

核心配置上，iPhone 17和iPhone 17 Air都搭載A19晶片，iPhone 17 Pro系列則是搭載A19 Pro晶片，都標配120Hz高刷屏，其中17 Air、17 Pro和17 Pro Max還配備12GB Ram，iPhone 17標準版配備8GB Ram。

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