連播50年不間斷推出新作的東映「超級戰隊」系列，今年1月迎來終結，出名愛戰隊的暗黑特攝廠「GIGA影像」，也重拍其暗黑AV戰隊邪典作品《新星戰隊 Ryuseiger》，向「超級戰隊50年歷史終結」致敬，更作品可在YouTube免費任睇！22歲AV女優赤名いと接棒做粉紅戰士，在正篇4集落力打鬥，更要在收費三級版大結局上演「愛情動作片」情節。



比真正的戰隊更認真？

原來「GIGA影像」有部名作叫《新星戰隊 Ryuseiger》，女隊員都是由AV女優扮演，她們會親身上陣與「嘰嘰兵」認真打鬥，高潮愛情動作片部份，一樣會全程穿著戰隊制服、戴頭盔，完全滿足某些影迷的特殊性癖。

⚠️圖輯內有性感照但無裸露（避雷慎入）⚠️

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YouTube健康版製作認真

「GIGA影像」劇組是真心愛「英雄特撮片」，無論是服裝道具、打鬥設計、人物設定都深受戰隊同好認同。今次為了紀念「超級戰隊完結」而翻拍的《新星戰隊》是一部一級「純過蒸餾水I級版」，成員3男2女減到得4男1女，更重視劇情與打鬥，作品會先在6月12日起每星期在YouTube推出1集（全套4集）吸引戰隊同好。而潛規格上，雖然GIGA不會正式宣傳，但在全系列完結後，都會在網上發售帶有「愛情動作場面」的收費版。

完全版大結局要收費線上看？

片商不是慈善團體，真正賺錢的是收費的大結局，AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士，以及已引退的熟女AV演員若宮穂乃（化名：ほにょ），將會再加推一個有愛情動作元素的AV版本。

AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士

AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士

AV女優赤名 いと（@akana_ito）扮演的粉紅戰士

網民笑言，這套《新星戰隊 Ryuseiger》比起東映自家振棒作《超宇宙刑事卡邦無限》更具吸引力，敵人設計、打鬥場面甚至比卡邦18集不斷重用同一套衫的低成本劣作《卡邦無限》更認真。不知大家又有沒有興趣看看？