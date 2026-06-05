143cm女優由良佳奈穿泳衣拍片捱轟「喜歡她的有病」　本人親回應

身高143厘米的22歲日本AV女優由良佳奈（由良かな），日前因一段穿著日式連身泳裝的15秒工作側拍影片，在網路上掀起輿論大戰。部分網友認為，由良佳奈綁雙馬尾、穿泳裝的造型「太幼齒」，更轟喜歡她的人「有病」。對此，由良佳奈也親上火線反擊，強調自己早就已經成年了，更何況「被用色色的眼光看待就是我的工作！」



日本AV女優由良佳奈近日在社群平台X（前稱Twitter，推特）發文，分享自己工作時的現場畫面。從影片可見，由良佳奈穿著有「死庫水」之稱的日本學生連身泳衣，綁著雙馬尾的她不畏烈日，敬業地對著鏡頭展現甜美笑容，短短15秒內擺出各種不同的拍照姿勢，模樣既敬業又俏皮。

身高143cm的22歲日本AV女優由良佳奈（由良かな）。（圖/翻攝自X@yura_kana_）

AV女優由良佳奈綁雙馬尾、穿泳裝拍片畫面曝光：

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然而，這段影片卻在網路上引發爭論，部分來自海外的聲音認為，身高僅143厘米的由良佳奈，因稚嫩的臉蛋、雙馬尾搭泳裝的造型，乍看之下宛若未成年，因此怒轟「喜歡這種模樣的人有病」。另一派網友則認為，由良佳奈的造型非常適合她，且也是她的個人特色之一，影片的互動亦展現了可愛與活力，令人目不轉睛。

眼看輿論越燒越旺，由良佳奈也在另一個社群帳號發聲，「看來這件事在海外似乎引發了討論，但我是身高143厘米的成年女性，把我當作性對象很正常，因為我本來就是成年人」。由良佳奈認為，世界上有很多跟她一樣身形嬌小的女孩子，且每個人都有自己的偏好或厭惡，但不該擅自抨擊他人的喜好。

由良佳奈也解釋，若對象是一般女性或普通民眾，當然不可以有類似的看法，但「我是一名AV女優，被人用色情的眼光看待本就是我工作，被人當作性吸引的對象也理所當然！」

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2003年出生的由良佳奈年僅22歲，於2022年正式於日本「暗黑界」出道，因143厘米的嬌小身材、可愛系的臉龐，一出道就備受矚目，過去曾被日本AV專欄作家評為「降臨在蘿莉界的超新星」。

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