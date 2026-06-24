遊戲王傳奇 | 16歲少年憑800港元過氣牌組逆襲1300名職業選手奪冠

遊戲王傳奇 | 各位《遊戲王》（遊☆戯☆王）實體卡牌玩家，還記得當年是怎樣入坑的嗎？今天，就讓我們開動時光機，一起回到14年前，那個人人高喊「卡片靈魂」、主流牌組動輒破千美元的2012年，去見證16歲少年僅靠800港元平民牌組逆襲1300名「重課」職業選手奪冠成神的故事。



16歲少年憑800港元過氣牌組逆襲1300名職業選手奪冠。（YouTube）

當年在一場高手雲集的官方大賽中，發生了《遊戲王》歷史上最不可思議的「平民逆襲」神話：一個從未贏過卡店小比賽的16歲黑人少年，竟然憑藉一副僅價值100美元（折合約800港元）的「過氣」牌組，擊敗現場超過1300名「重度課金」的職業選手。

2012年的「高課金」環境：沒有數千美元難以組建主流牌組

要了解這個奇蹟有多偉大，必須先了解2012年的遊戲環境。當時的TCG生態被兩大主流牌組壟斷：一是利用「救援兔」一氣呵成召喚王牌的「恐龍兔」（Dino Rabbit）；二是能在第一回合瘋狂展開並削光對手手牌的「發條Combo牌組」（Windups）。

當年主流卡組的關鍵卡身價驚人。（YouTube）

當年主流卡組的關鍵卡身價驚人。（YouTube）

這些主流牌組實力強橫，但身價同樣驚人。由於官方刻意將核心卡片印成最高稀有度的「斜碎（Secret Rare）」，一張「救援兔」或「發條獵人」隨時要價過百美元，更不用提當時每副Deck必備的通用神卡「魔界導遊」和「增殖的G」（Maxx "C"）。在那個年代，想組一副頂級的主流Deck，隨時要花費超過1000美元（約8000港元）。對於中學生來說，這簡直是天文數字。

16歲中學生Maris陰差陽錯挑戰最高榮譽YCS大賽

主角Maris Henderson當時只是一名16歲的中學生，平時只會在午飯時間跟同學切磋，雖然每個星期六都會去亞特蘭大當地的卡店打比賽，但在高手林立的地區，Maris連一次卡店比賽冠軍都未贏過。

某天，朋友告訴Maris當地將舉辦大型官方賽事「YCS Atlanta」。本以為這只是個一百多人的小比賽，怎料到現場，卻驚見一個塞滿了超過1300名來自全國各地頂尖職業選手的巨型展覽廳。在父親的鼓勵下，Maris抱著「志在參與」的心態，硬著頭皮報名參賽。

當年《遊戲王》遊戲十分火爆，比賽遍地。（YouTube）

價值800港元的反常規牌組：核心戰術竟是「技能抽取」

Maris使用的是朋友推薦、當時已被主流環境淘汰的「科技屬強攻」（TG Stun）牌組。整副牌組造價僅約100美元（約800港元）。這副Deck的靈魂，是當時無人看好的永續陷阱卡「技能抽取」（Skill Drain）。

「技能抽取」：支付1000分生命值來發動，將場上表側表示存在的效果怪獸的效果無效化。（Asia Cards）

致勝盲點：

「技能抽取」能無效場上所有怪獸的效果。Maris發現，雖然會無效自己場上的怪獸，但「科技屬」怪獸的效果大多在墓地發動，完全不受影響。他還在Deck中加入冷門卡「神獸王巴巴羅斯」，在「技抽」的效果下，神獸王能免解放直接通常召喚，且攻擊力由1900點回復至3000點，直接碾壓對手。最關鍵的是，當時的職業選手為了追求極限Combo，主牌組幾乎沒有投入「旋風」（MST）等後台破壞卡。Maris這個反常規的「陷阱地獄」，正好切中了所有主流牌組的盲點。

比賽「現場閱讀卡牌效果」激怒職業選手：落敗者憤而拒絕握手

比賽開始後，Maris憑藉這副平民Deck一路過關斬將。有趣的是，因為Maris只是個休閒玩家，根本不熟悉主流職業牌組的複雜Combo。所以在比賽時，他經常要拿起對手的卡片一字一句地現場閱讀效果，甚至要裁判當場向他解釋規則。不少職業選手被這副「平民垃圾Deck」擊敗後，甚至氣憤得拒絕與Maris握手。

Maris憑藉平民Deck一路過關斬將。（YouTube）

決賽絕境神抽「黑洞」清場一戰成神

Maris在瑞士輪以9勝2負的戰績殺入32強淘汰賽。在準決賽中，對手雖然成功抽到針對陷阱的「王宮的通告」，但Maris宛如《遊戲王》主角上身，神抽「旋風」反破壞，成功晉級。

到決賽，面對最後一名「恐龍兔」職業選手。在第二局關鍵時刻，對手場上站著兩隻擁有強大無效化能力的王牌怪獸「進化帝」，Maris陷入絕境。此時，他發動「強欲而謙虛之壺」觀看牌組頂端三張卡，命運之神再度眷顧，最後一張翻開的卡，正是能破壞全場怪獸的限制卡「黑洞」！Maris瞬間清場逆轉，成功捧起冠軍獎盃，並贏得極其稀有的非賣品冠軍獎品卡「鮮血梅菲斯特」（Blood Mefist）。

Maris成功捧起冠軍獎盃，並贏得極其稀有的非賣品冠軍獎品卡「鮮血梅菲斯特」。（YouTube）

保持百分之百勝率傳奇引退，因資金有限無奈變賣絕版神卡

Maris奪冠的消息轟動了當年的卡牌界，網上甚至出現網民造謠，指Maris是自閉症天才或靠作弊才能贏，試圖抹殺他的實力。然而，更多普通玩家視他為英雄，因為Maris證明了《遊戲王》不是一個單靠「刷信用卡」就能取勝的「課金遊戲」。

同時，「YCS Atlanta」成為Maris人生中參加過的唯一一場大型官方賽事。奪冠後，他便以100%勝率引退，留下不敗神話。至於那張價值連城的冠軍卡「鮮血梅菲斯特」，Maris笑言當時自己只有16歲，家境清貧，當聽聞這張卡價值1000美元時，便急不可待以600美元（約4600港元）在eBay賤賣套現。

「鮮血梅菲斯特」已經價值不菲。（eBay）

如今來到2026年，當年的16歲少年已經成為了卡牌商人，在亞特蘭大及休斯敦的卡牌展經營自己的攤位。雖然冠軍卡早已不在，但那座沉甸甸的YCS冠軍獎盃，依然放在家中，默默見證14年前，那個相信卡片靈魂的少年。