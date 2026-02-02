泰國驚現「遊戲王」假鈔？有人專搵老商販找贖　連葬禮帛金都中招

大家應該對紙鈔上印有名人面孔的情況已經習以為常，世界各國的貨幣大多也都有類似設計，像是泰國的紙鈔上就印有泰王的肖像。然而，最近網絡上流傳出一則有趣的消息，原來在泰國，曾經出現過不少偽鈔，甚至有些假鈔上印著日本動漫角色的頭像，最常見的就是「遊戲王」中的角色。



這些偽鈔的流通範圍相當廣泛，所以如果你最近在泰國消費，一定要小心核對紙鈔，以免不小心拿到假鈔。

「遊戲王泰幣」流通泰國市場，連當地人都受害！

早在幾年前，就有網友在網路上提醒大家要小心了！像是2020年，就有一位網友替自己家裡的阿姨抱不平。這位阿姨在泰國清邁開了一個路邊攤賣炸香蕉。

記得有一次，一位大約25歲的男子走來買東西，點了20泰銖（約5港元）的炸香蕉，結果用100泰銖（約25港元）的鈔票結帳。當時他還催促阿姨快點處理，等到拿到零錢和食物後，馬上就揚長而去。等阿姨回頭檢查鈔票時，才發現自己手上的竟然是一張100泰銖的「遊戲王」假鈔！這樣的事情，真的是讓人氣得直搖頭啊！

連葬禮白包都有「遊戲王泰幣」蹤跡，令人哭笑不得！

在泰國曾經發生過一件讓人哭笑不得的事情！有一位女士為母親舉辦葬禮，按照泰國的流程，可能不像我們這樣需要現場比對簽名確認身份或奠儀金額。等到整個流程結束，家屬在點收奠儀時，竟然發現有三個信封裡面裝的都是假鈔，而且居然還是「遊戲王」的版本！

家屬氣得直搖頭，直說這樣的奠儀還不如不包呢！更妙的是，除了這次事件，還有在泰國宮廟裡，居然有人往功德箱裡塞假鈔！不禁讓人想，這些功德究竟是要積給自己，還是要給動漫裡的角色們呢？真是讓人啼笑皆非！

原來泰國的假鈔流行，背後有個故事！早些年，日本的特攝片引入泰國，當時就推出了以特攝英雄為題材的玩具鈔票，深受小朋友喜愛。

隨著需求增加，越來越多廠商開始製作各種動漫假鈔，像是《寵物小精靈》（Pokémon）或《龍珠》（DRAGON BALL）等應有盡有。這些假鈔因為質感差，容易買到，也沒人特別管。但有些人卻投機取巧，利用假鈔去騙人簡直太過份！

