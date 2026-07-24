《機動戰士高達》全新動畫企劃《RG-XARX Zero》於美國 San Diego Comic-Con 公開了，作品由執導過CG動畫《攻殼機動隊：STAND ALONE COMPLEX》（S.A.C.）系列的神山健治操刀，而新主角機GUNDAM ZERO則由《裝甲Ultraman》漫畫家清水榮一設計，敵人竟然是外星生物！震撼模型與動漫界！



破格故事設定：Rogue Orbit事件百年大戰

高達迷今次有驚喜！《Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO》的故事設定與開發中的全獨立的全新世界觀高達射擊遊戲《Rogue Orbit》 為同一宇宙，事件發生作遊戲舞台前近 1 個世紀。人類正面臨前所未有的毀滅性危機，對手不再是單純的敵對勢力，而是由一件神秘外星物體釋放出來的 Apocalypse 生態系統，整個宇宙觀極具末日科幻感。

機動戰士高達 RG-XARX Zero 核心情報一覽

作品名稱：Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO

故事背景：Rogue Orbit 事件發生前近 1 世紀

主要敵人：神秘外星物體釋放之 Apocalypse 生態系統

關鍵科技設定：外星重力控制技術、超光速通訊

主角身分：戰爭孤兒 Ray Azumi

主角聲優：大塚剛央

核心機體：Gundam ZERO

播出日期：定於2027年播出

神秘外星物體：重力控制與超光速通訊

這場世紀之戰的源頭，正是一件曾經造福人類的外星物體。它為人類文明帶來重力控制以及超光速通訊等革命性頂尖技術。萬萬想不到這股推動科技飛躍的力量，最後竟然演變成威脅人類生存的 Apocalypse 生態系統，科技與毀滅的諷刺意味極濃。

主角機「GUNDAM ZERO」，也能看出其型態與動作明顯比過去的「機動戰士」更加擬人化。

而全新作中的主角機「GUNDAM ZERO」，也能看出其型態與動作明顯比過去的「機動戰士」更加擬人化，如果要記者形容，是有點傾向《鐵血的孤兒》那種人機同步的風味。

這場世紀之戰的源頭，正是一件曾經造福人類的外星物體 Apocalypse

值得一提是，為新作負責機體設計的清水榮一，將應香港玩具品牌ThreeZero邀請出席香港動漫電玩節2026，不過他很可能不會公開談及新高達系列的相關情報。

戰爭孤兒上位：大塚剛央聲演主角Ray Azumi

焦點當然落在主角身上，今次不再是熱血學生，而是一名在戰火中成長的戰爭孤兒 Ray Azumi。他將會肩負起駕駛 Gundam ZERO 的重任，與這場外星浩劫決一死戰。官方更落實主角會由人氣聲優大塚剛央負責配音，單看人物設定已經感受到滿滿的悲壯感。

玩家最關心：GUNDAM ZERO 模型幾時有得買？

高達迷除了期待新片上架，最關心的莫過於模型與figure上市時間。暫時公開的包括有HG 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure，另外還有針對歐美市場的平價「GUNDAM UNIVERSE」完成品，可見此作非常重視西方市場。

GUNDAM ZERO 產品包括 HG 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure

GUNDAM ZERO 產品包括 HG 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure。

GUNDAM ZERO 產品包括 HG 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure。

GUNDAM ZERO 產品包括 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure。

針對歐美市場的平價「GUNDAM UNIVERSE」完成品，可見此作非常重視西方市場。

還有平價食玩模型類「maximize系列」以及SD類玩具正在開發中、有趣是Q版並非SD高達模型，而是90年代曾非常流行的「聖衣類玩具」「ガンダムクロス Gundam Cloth」，主角Q版人型將穿上裝甲變身為GUNDAM ZERO，令記者更加確信，新高達似乎是一套「巨型裝甲」。

名為maximize系列的小型模型

有趣是Q版並非SD高達模型，而是90年代曾非常流行的「聖衣類玩具」「ガンダムクロス Gundam Cloth」。