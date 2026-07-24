高達RG XARX-ZERO發表｜清水榮一設計神山健治執導．對手是外星人
《機動戰士高達》全新動畫企劃《RG-XARX Zero》於美國 San Diego Comic-Con 公開了，作品由執導過CG動畫《攻殼機動隊：STAND ALONE COMPLEX》（S.A.C.）系列的神山健治操刀，而新主角機GUNDAM ZERO則由《裝甲Ultraman》漫畫家清水榮一設計，敵人竟然是外星生物！震撼模型與動漫界！
破格故事設定：Rogue Orbit事件百年大戰
高達迷今次有驚喜！《Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO》的故事設定與開發中的全獨立的全新世界觀高達射擊遊戲《Rogue Orbit》 為同一宇宙，事件發生作遊戲舞台前近 1 個世紀。人類正面臨前所未有的毀滅性危機，對手不再是單純的敵對勢力，而是由一件神秘外星物體釋放出來的 Apocalypse 生態系統，整個宇宙觀極具末日科幻感。
機動戰士高達 RG-XARX Zero 核心情報一覽
作品名稱：Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO
故事背景：Rogue Orbit 事件發生前近 1 世紀
主要敵人：神秘外星物體釋放之 Apocalypse 生態系統
關鍵科技設定：外星重力控制技術、超光速通訊
主角身分：戰爭孤兒 Ray Azumi
主角聲優：大塚剛央
核心機體：Gundam ZERO
播出日期：定於2027年播出
神秘外星物體：重力控制與超光速通訊
這場世紀之戰的源頭，正是一件曾經造福人類的外星物體。它為人類文明帶來重力控制以及超光速通訊等革命性頂尖技術。萬萬想不到這股推動科技飛躍的力量，最後竟然演變成威脅人類生存的 Apocalypse 生態系統，科技與毀滅的諷刺意味極濃。
而全新作中的主角機「GUNDAM ZERO」，也能看出其型態與動作明顯比過去的「機動戰士」更加擬人化，如果要記者形容，是有點傾向《鐵血的孤兒》那種人機同步的風味。
值得一提是，為新作負責機體設計的清水榮一，將應香港玩具品牌ThreeZero邀請出席香港動漫電玩節2026，不過他很可能不會公開談及新高達系列的相關情報。
戰爭孤兒上位：大塚剛央聲演主角Ray Azumi
焦點當然落在主角身上，今次不再是熱血學生，而是一名在戰火中成長的戰爭孤兒 Ray Azumi。他將會肩負起駕駛 Gundam ZERO 的重任，與這場外星浩劫決一死戰。官方更落實主角會由人氣聲優大塚剛央負責配音，單看人物設定已經感受到滿滿的悲壯感。
玩家最關心：GUNDAM ZERO 模型幾時有得買？
高達迷除了期待新片上架，最關心的莫過於模型與figure上市時間。暫時公開的包括有HG 1／144模型以及Metal Robot魂系列figure，另外還有針對歐美市場的平價「GUNDAM UNIVERSE」完成品，可見此作非常重視西方市場。
還有平價食玩模型類「maximize系列」以及SD類玩具正在開發中、有趣是Q版並非SD高達模型，而是90年代曾非常流行的「聖衣類玩具」「ガンダムクロス Gundam Cloth」，主角Q版人型將穿上裝甲變身為GUNDAM ZERO，令記者更加確信，新高達似乎是一套「巨型裝甲」。