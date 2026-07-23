ACGHK動漫節2026會展率先直擊｜在7月24日至7月28日在香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）舉行，今年規模全面升級展區擴大至 HALL 1、3 及 5，記者現場率先直擊！精選了15個必去掃貨打卡的重點攤位，買高達、睇最新爆旋陀螺；再教你如何用優惠價折上折買飛入場！

ACGHK入場點買飛最抵？

【限定48小時】7月23日中午起｜每單最高慳 $5！

01空間推出 48 小時快閃優惠：

優惠碼：ACG26HK01

優惠詳情：結帳輸入 ACG26HK01 即享每單減 HK$3（成人及小童門票均適用）

推廣期：2026 年 7 月 23 日中午 12:00 起（限定 48 小時）

【限定48小時】7月23日中午起｜輸入優惠碼每單減 $3

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家減$7入場

小童全票：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家減$2入場

香港動漫節2026｜詳情

香港動漫節2026詳情 日期 2026年7月24日至7月28日 時間 每日10am-9pm (7月28日晚上8時閉館) 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

必去位01｜我要與你硬碰｜爆旋陀螺X專區在 Hall 3

雖然率先入場行程是順序行Hall 1、Hall 3，但知道大家都最緊張「爆旋陀螺X」，那就先來看看HALL 3的陀螺攤位！雖然所有現貨產品均需要事前抽籤認購（抽籤活動已完結），但展區還是有很多值得一看的新品。包括從未公開的「新世紀福音戰士eva」以及「Ultraman」版本。以及8月重頭作 UX21 煉獄下界三陀螺套裝！

8月重頭作 UX21 煉獄下界三陀螺套裝！

必去位02｜BANDAI攤位買高達特別版模型

雖然今年ACG現場沒有高達模型比賽展區，不過值得買的特別版模型都不少的。此外，BANDAI NAMCO手遊區亦有《SD Gundam G Generation ETERNAL》攤位，到時去打卡可以換虛寶。

雖然今年ACG現場沒有高達模型比賽展區，不過值得買的特別版模型都不少的。

雖然今年ACG現場沒有高達模型比賽展區，不過值得買的特別版模型都不少的。

雖然今年ACG現場沒有高達模型比賽展區，不過值得買的特別版模型都不少的。

BANDAI NAMCO手遊區亦有《SD Gundam G Generation ETERNAL》攤位，到時去打卡可以換虛寶。

必去位03｜GoodSmile 黏土人系列 20週年！小迪現場助陣合照

今年 GoodSmile 特別為黏土人系列 20週年 舉行大型紀念展，更找來人氣女星小迪擔任宣傳大使。記者在現場捕捉到小迪與多款熱門黏土人公仔及初音未來的合照，現場展示的新品陣容極之吸引，動漫迷絕對不能錯過這個朝聖點。（攤位：D06)

GoodSmile 黏土人系列 20週年！小迪現場助陣合照

想見小迪本尊？7月25日由上午10:00至12:00，她會有Goodsmile責任一日店長 (D06)。

GoodSmile 黏土人系列 20週年！小迪現場助陣合照

展覽期間消費滿港幣 250 元，即送會場限定的「I♡HK」黏土人造型特典部件。（鍾世傑 攝）

必去位04｜ASSEMBLE 任天堂專區（A01）

小迪在7月24日下午16:30-17:30，會在任天堂精品專門攤位ASSEMBLE出沒（A01）。此處主打任天堂Switch 2及相關「任記」角色精品，還集合了SEGA、Square Enix等日本game公司的精品。

ASSEMBLE（A01）主打任天堂Switch 2及相關「任記」角色精品，還集合了SEGA、Square Enix等日本game公司的精品。

ASSEMBLE（A01）主打任天堂Switch 2及相關「任記」角色精品，還集合了SEGA、Square Enix等日本game公司的精品。

必去位05｜HotToys 幪面超人狂熱！

HotToys 這次打破常規，除了主打 7月29日 上映的《蜘蛛俠 英雄再生》，更一口氣推出 6款《Kaman Rider》日系新作，包括 Black RX 三種型態、戰蝗號電單車，平成大佬空我、二佬阿極陀！

1：1 蜘蛛俠展品，他有感應裝置，只要你走近他雙眼就會郁動。

HotToys 一口氣推出 6款《Kaman Rider》日系新作

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Hot Toy的最新蜘蛛俠、以及其他美系新作玩具圖輯

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必去位06｜去Medialink 搶購 Chiikawa 人魚島前賣券

MediaLink攤位除了配合ACG請到holo的Vtuber登台直播，推出大量Holo精品，以及精美的扭卡機。當然少不了他們代理的《排球少年!》、《咒術迴戰》動畫精品福袋。

MediaLink攤位除了配合ACG請到holo的Vtuber登台直播，推出大量Holo精品，以及精美的扭卡機。

MediaLink攤位除了配合ACG請到holo的Vtuber登台直播，推出大量Holo精品，以及精美的扭卡機。

《排球少年!》夏日西瓜主題小卡。

同場還有8月新電影《劇場版Chiikawa人魚島的秘密》專區，會派發可愛的御三家紙眼鏡紀念品。還有扭卡機、前賣券套裝。

同場還有8月新電影《劇場版Chiikawa人魚島的秘密》專區，會派發可愛的御三家紙眼鏡紀念品。還有扭卡機、前賣券套裝。

同場還有8月新電影《劇場版Chiikawa人魚島的秘密》專區，會派發可愛的御三家紙眼鏡紀念品。還有扭卡機、前賣券套裝。

必去位07｜Sanrio 法老王造型主題

SANRIO今年的攤位配合香港大熱的埃及展，推出「埃及風」的角色公仔，扮法老王扮獅身人面像，非常別出心裁。

SANRIO今年的攤位配合香港大熱的埃及展，推出「埃及風」的角色公仔，扮法老王扮獅身人面像，非常別出心裁。

SANRIO今年的攤位配合香港大熱的埃及展，推出「埃及風」的角色公仔，扮法老王扮獅身人面像，非常別出心裁。

必去位08｜SAKA SAKA及其他卡牌攤位

想玩卡就一定要去大型代理SAKA SAKA的攤位，除了Pokemon中文卡，還有迪士尼卡牌Disney Lorcana、遊戲王卡！

想玩卡就一定要去大型代理SAKA SAKA的攤位，除了Pokemon中文卡，還有迪士尼卡牌Disney Lorcana、遊戲王卡！

會場派Q版青眼白龍頭飾，好可愛！

同區還有TAKARA TOMY卡店。最有趣是由TVB搞的「魔音女團」收集卡，當中還有水著閃卡。

最有趣是由TVB搞的「魔音女團」收集卡，當中還有水著閃卡。

最有趣是由TVB搞的「魔音女團」收集卡，當中還有水著閃卡。

同區還有TAKARA TOMY卡店。

必去位09｜藍星人注意！Keroro出沒！

記者特別推薦新品牌 Amber Toys，現場不單展出《Keroro軍曹》人型公仔，更有安哥爾摩亞與宇宙刑事 556 的 Coser 加持。

記者特別推薦新品牌 Amber Toys，現場不單展出《Keroro軍曹》人型公仔，更有安哥爾摩亞與宇宙刑事 556 的 Coser 加持。

記者特別推薦新品牌 Amber Toys，現場不單展出《Keroro軍曹》人型公仔，更有安哥爾摩亞與宇宙刑事 556 的 Coser 加持。

必去位10｜SAN-X 意志薄弱君初來港出展

本超大型動畫IP版權公司「AI」亦會參展ACGHK，將SAN-X人氣新狗狗「意志薄弱君」(Ishiyowachan) 帶來香港，另有SAN-X老前輩輕鬆小熊的黑白monotone版本。

SAN-X人氣新狗狗「意志薄弱君」(Ishiyowachan)

SAN-X老前輩輕鬆小熊的黑白monotone版本。

必去位11｜去csl.試玩PS5《漫畫鬥魂》

PlayStation 5 今年依舊與csl合作，電訊商展區除了有不同品牌手機專區，還可以試玩PS5 新作《漫畫鬥魂Marvel Token》、《重牌空戰8》及其他新game。

試玩PS5 新作《漫畫鬥魂Marvel Token》、《重牌空戰8》及其他新game。

電訊商csl.展區有不同品牌手機專區

電訊商csl.展區有不同品牌手機專區

必去位12｜鐵人兄弟25週年紀念展＋Dig Dig island

HALL 3 除了年輕人最愛的創天同人祭Creative Paradise，原來喜歡「old soul」的懷舊友一樣不能錯過，因為有本地figure設計團隊「鐵人兄弟」25週年紀念展區。

HALL 3另一重點是本地動畫界／玩具界大前輩盧子英先生主理的Dig Dig Island懷舊動漫玩具尋寶區。有你買得起的，也有些非賣珍品展出。

本地動畫界／玩具界大前輩盧子英先生主理的Dig Dig Island懷舊動漫玩具尋寶區。

必去位13｜《港漫動力5》撐本地原創

HALL 1「港漫動力5」攤位選出了17本新作，喜愛本地原創漫畫的人必到。記者更成功與《小人形》作者林長焜、《世界的瑪瑪》主筆王靜拍照打卡。

HALL 1「港漫動力5」攤位選出了17本新作，喜愛本地原創漫畫的人必到。

《世界的瑪瑪》是由香港創作者王靜（靜sizuoi）成立的靜靜雞工作室所推出的原創漫畫。

人氣漫畫家及音樂人林祥焜將兒子成長至今十一年的父子小故事，寫成漫畫《小人形》。

必去位14｜ComixPop

在HALL 3上面還有ComixPop攤位，那邊同樣雲集了大量本地／亞洲漫畫家的新作，記者力推戇男先生的跨媒體新作《怪物突攻隊》，大海報由知名的Abaddon老師以電繪製作，更開發了搪膠公仔、1：1頭盔以及主角的12吋人型。

記者力推戇男先生的跨媒體新作《怪物突攻隊》

《怪物突攻隊》更開發了搪膠公仔、1：1頭盔以及主角的12吋人型。

必去位15｜機甲玩具迷揮手區！ThreeZero及其他大男孩天國

如果你喜歡玩機械人玩具，那小心買到荷包重傷，因為ThreeZero、T-Spark、千值練、Action Toys齊齊出新作！由於款式太多了，點擊入以下圖輯慢慢睇！

ThreeZero有各式各樣的機械人及英雄玩具新貨。

ThreeZero推出黑色版雷神GSX VARIABLE ACTION Hi-SPEC UNITED 版模型車，同場還有部1：1真車比例展品，購物滿額可上車拍照。（鍾世傑 攝）

TAKARA TOMY 子品牌T-Spark，竟然有露妮·卡迪芙·獅子王的Coser！

Toys Gallery （Hall 1 D23）有兩款紀念Ultraman 60周年的半胸像藍牙喇叭，有發光燈效。

Toys Gallery （Hall 1 D23）有兩款紀念Ultraman 60周年的半胸像藍牙喇叭，有發光燈效。

千值練最吸引的當然是機戰OG系列的各款新作品。

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ACTION TOYS 展區有大量SD版戰隊機械人，還有很多未公開灰模展出。

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香港動漫節2026｜平面圖

Hall 1參展商名單

動漫節2026｜Hall 1 及參展商名單

Hall 3參展商名單