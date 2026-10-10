LOL世界賽2026｜10.16開打　19支戰隊名單、賽程及5大焦點懶人包

《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）玩家一年一度最期待的電競盛事即將開鑼！2026《英雄聯盟》世界大賽（Worlds 2026）將於10月15日正式展開，一直舉行至11月14日，來自全球六大賽區的19支頂尖戰隊將齊集美國，爭奪世界冠軍。今年除了韓國LCK及中國LPL兩大賽區的冠軍爭奪戰，T1能否再次在世界賽打出驚人表現、Gen.G能否將聯賽優勢延續至國際舞台，以及來自亞太賽區的CTBC Flying Oyster（CFO）能否再創佳績，都是值得留意的焦點。以下整理完整賽程、參賽隊伍、賽制及香港觀眾收看時間。



LOL世界賽2026幾時開始？美國三個城市舉行

今年世界賽主題為「THIS IS OUR MOMENT」，比賽將橫跨美國洛杉磯、德州Allen及紐約布魯克林三個地點。賽事分為入圍賽、瑞士制階段及淘汰賽三部分，並在11月14日舉行冠軍決賽。由於比賽在美國舉行，香港觀眾需要留意時差，大部分賽事都會在香港時間凌晨至早上進行。

LOL世界賽2026賽程表｜香港時間一覽

LOL世界賽2026賽程表 階段 香港日期 開賽時間 入圍賽 10月16日至19日 凌晨2時 瑞士制第一階段 10月24日至27日 凌晨1時 瑞士制第二階段 10月29日至31日 凌晨4時 瑞士制最後一日 11月1日 凌晨1時 八強賽 11月4日至7日 早上6時 四強賽 11月8日至9日 早上6時 冠軍決賽 11月15日 凌晨3時 上述時間為每日首場比賽預定開始時間，並非所有對戰都在同一時間開打。個別對戰組合及後續賽程會隨抽籤及比賽結果確定。

世界賽19支參賽隊伍名單｜T1、Gen.G、BLG全部到齊

今屆世界賽共有19支戰隊取得參賽資格，當中韓國LCK及中國LPL各有4隊，歐洲、中東及非洲LEC、北美LCS、亞太LCP各有3隊，巴西CBLOL則有2隊。

世界賽19支參賽隊伍名單 賽區 參賽隊伍 韓國 LCK（4隊） Gen.G、Hanwha Life Esports、T1、Dplus KIA 中國 LPL（4隊） Anyone's Legend、Bilibili Gaming、TOP Esports、Invictus Gaming 歐洲 LEC（3隊） G2 Esports、Movistar KOI、Karmine Corp 北美 LCS（3隊） Team Liquid、LYON、Cloud9 亞太 LCP（3隊） Team Secret Whales、CTBC Flying Oyster、MVK Esports 巴西 CBLOL（2隊） LOS、FURIA 當中並非所有隊伍都需要由入圍賽開始。Karmine Corp、Cloud9、MVK Esports及巴西賽區第二種子需要先爭奪瑞士制最後一個席位，其餘15隊則直接晉身瑞士制階段。

世界賽入圍賽點玩？4隊爭最後一張門票

今年世界賽入圍賽採用雙敗淘汰制，4支隊伍進行Bo5（五局三勝）對決，最終只有1支隊伍可以晉身瑞士制階段（積分循環制）。參賽隊伍包括歐洲Karmine Corp、北美Cloud9、亞太MVK Esports，以及巴西賽區第二種子。入圍賽抽籤安排在10月10日巴西CBLOL決賽結束後進行。

瑞士制3勝晉級、3敗出局 16隊爭八強席位

10月23日開始的瑞士制階段，才是大部分頂尖戰隊正式登場的時間。屆時16支隊伍會進行最多5輪比賽，累積3勝便可晉身八強，累積3敗則直接淘汰。第一輪將按種子級別抽籤，並避免同賽區隊伍互相對戰。之後每輪則由戰績相同的隊伍交手，例如首輪勝出的隊伍，第二輪便會遇上另一支同樣取得1勝的隊伍。

這種賽制令強隊未必可以一路輕鬆過關，尤其到了2勝2敗的生死戰，任何失誤都有可能令熱門戰隊提早結束世界賽之旅。完成瑞士制後，8支晉級隊伍會進入單敗淘汰賽，透過八強、四強及冠軍戰決定最終冠軍。

世界賽5大焦點｜Faker能否四連霸？Gen.G再衝世界冠軍

焦點一：Faker領軍T1挑戰史無前例四連霸

T1毫無疑問是今屆世界賽最受關注的戰隊之一。由Faker領軍的T1在2023、2024及2025年連續三屆奪冠，創下世界賽三連霸紀錄。今年T1將以衛冕冠軍身份參賽，Faker亦會挑戰個人第七座世界冠軍。雖然T1並非以LCK第一種子身份出戰，但這支隊伍過往多次在世界賽淘汰賽展現強大競爭力，絕對不能單憑聯賽排名低估。

焦點二：Gen.G以LCK冠軍身份出戰 能否突破世界賽考驗？

Gen.G今年以韓國LCK第一種子身份出戰，亦被視為冠軍熱門之一。不過，聯賽表現出色不代表世界賽一定可以奪冠。瑞士制及淘汰賽的比賽節奏、版本適應能力，以及面對不同賽區戰隊的臨場調整，都會成為Gen.G的考驗。相比T1已經建立的世界賽王朝，Gen.G今年能否將國內優勢轉化成世界冠軍，將是另一個玩家關注的焦點。

焦點三：HLE挑戰MSI、世界賽雙冠 BLG伺機復仇

Hanwha Life Esports（HLE）今年贏得MSI季中邀請賽冠軍，在決賽以3比2擊敗中國BLG，證明自己具備擊敗頂尖國際強隊的能力。另一方面，BLG在2026年贏得First Stand冠軍，並取得MSI亞軍，同樣有足夠實力爭奪世界冠軍。如果兩隊在世界賽再次碰頭，便有機會上演MSI決賽翻版。HLE能否完成一年內兩大國際賽事奪冠，亦會是今年值得關注的故事。

焦點四：LPL四強出擊 TheShy、Rookie再戰世界賽

中國LPL今屆派出Anyone's Legend、BLG、TOP Esports及Invictus Gaming四支隊伍。當中Anyone's Legend以LPL第一種子身份出戰，而IG則在資格賽擊敗JDG，取得最後一個世界賽席位。對老玩家而言，IG最具話題性的地方是TheShy及Rookie等熟悉面孔再次踏上世界賽舞台。IG曾在2018年贏得世界冠軍，今年能否再次打入淘汰賽，甚至重現當年佳績，相當值得期待。

焦點五：CFO代表亞太賽區出戰 能否再創佳績？

對香港及台灣《英雄聯盟》觀眾而言，亞太LCP賽區同樣值得關注。今年LCP共有Team Secret Whales、CTBC Flying Oyster及MVK Esports三隊取得世界賽資格。其中CFO直接晉身瑞士制，而MVK則需要由入圍賽開始爭取出線。面對韓國及中國頂尖戰隊，CFO能否在瑞士制取得3勝，繼而晉身八強，將是亞太觀眾最關心的焦點之一。

LOL世界賽2026邊度睇直播？官方免費收看

香港玩家可以透過 LoL Esports官方網站查看賽程、比賽結果及直播入口，亦可留意官方YouTube及Twitch直播頻道。今年世界賽亦會繼續提供Pick'Ems賽事預測活動。玩家可以在官方網站或《英雄聯盟》遊戲客戶端參與，預測入圍賽、瑞士制及淘汰賽結果，並按活動規則爭取遊戲獎勵。