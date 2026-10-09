Apple × LG智能家庭配件｜UWB門鎖門鈴7大新品曝光！上市時間預測

Apple × LG智能家庭配件｜據彭博社知名記者古爾曼（Mark Gurman）最新爆料以及美國FCC認證文件揭露，蘋果公司（Apple）正秘密聯合韓國科技巨頭LG電子共同開發至少7款全新智能家居配件。這批裝置將涵蓋智能門鎖、視像門鈴、智能恆溫器、溫濕度感應器，以及三款不同型號的安防監控攝影機。



Apple聯手LG打造7款智能家庭配件。（AI生成）

FCC認證流出！Apple×LG 7大智能配件核心技術與規格拆解

根據FCC文件與彭博社記者古爾曼透露的實機數據與測試參數，這7款產品均深度支援Matter與Thread通訊協定，並針對iOS Ecosystem進行了底層優化：

UWB智能門鎖（型號TMCDD15）：採用長條形圓角設計，提供石墨色與銀色版本。內置UWB（Ultra-Wideband，超寬頻）技術、NFC、藍牙與Thread。當用家攜帶iPhone或Apple Watch靠近大門時，門鎖可透過UWB精準測距實現真正的「無感自動解鎖」，無需手動感應。內部配備可旋轉解鎖結構，並保留實體鎖匙孔作為備用安全機制。



FCC認證文件揭露的UWB智能門鎖。（彭博社）

有線視像門鈴：配備雙頻Wi-Fi（2.4GHz/5GHz）與Thread天線。鏡頭視角經特殊設計，可同時捕捉訪客全身與放置於門前地面的外賣及包裹，有效消除安防死角。



智能恆溫器與溫濕度感應器：恆溫器配備直觀的實體旋鈕與觸控介面；溫濕度感應器背面具備磁吸設計。兩者能連動Apple Home的自動化場景，根據房間實時濕度與溫度自動調節冷氣機。



FCC認證文件揭露的智能恆溫器。（彭博社）

室內旋轉安防攝影機：採用插電式設計，機身內置齒輪馬達，支援鏡頭上下與水平旋轉。配置紅外線夜視LED、雙向語音咪高峰與揚聲器，並具備私隱遮蔽模式。



戶外安防攝影機：配備球形關節支架，機身使用O型密封環與高規格防水潤滑材料，確保在高溫或暴雨等極端天氣下穩定運作。



戶外泛光燈攝影機：結合雙側獨立高亮度LED照明與安防鏡頭，專為車庫、後院等大面積區域設計。



這批配件除了傳統硬件規格強悍外，更重要的賣點在於將深度整合Apple Intelligence。值得關注的是，這批配件將採用類似先前「LG UltraFine顯示器」的合作模式——由Apple深度參與產品設計、軟件調校與底層工程研發，但硬件製造與售後維修則由LG負責，並掛上LG品牌銷售。

7款智能產品將掛LG的品牌進行銷售。（LG）

上市時程與生態佈局：Apple智能家庭中樞發布節奏預測

監管文件顯示LG相關硬件已進入認證審核階段。由於軟硬件調校與量產仍需數月時間，預計實際上市時程落在2027年初。外界關注雙方會否在10月中旬的Apple活動或後續展會上揭曉詳情，而Apple中旬的發表內容，將為其未來智能家居生態鏈與中樞布局定調。