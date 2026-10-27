英雄聯盟S16｜CFO領先遭T1團滅反殺！AL爆冷一局未勝遭十六強出局

英雄聯盟S16｜英雄聯盟2026賽季世界大賽瑞士輪第四日賽事落幕，戰局呈現極端分化。LCP賽區二號種子CFO雖由下路選手Doggo操刀凱莎打出3/1/0開局並領先近2,000經濟，但在第24分鐘遭韓國LCK賽區三連霸衛冕隊伍T1打出一波零換五團戰逆轉，以0比1惜敗跌入1-2組。與此同時，LPL二號種子BLG則以1比0擊敗歐洲隊伍KC，及時止跌回升。同賽區一號種子AL在生死戰中以0比2慘遭北美隊伍TL橫掃，小局0勝4負墊底出局，寫下該賽區頭號種子隊史最差戰績。



T1勝CFO。（X）

BLG勝KC。（X）

TL淘汰AL。（X）

CFO壓迫打法打出成效，T1團戰防線展現冠軍韌性

身處紅方的CFO擺出積極進攻姿態。開局下路策動塔殺雖付出二換一代價，但隨後野區調動精準，連續兩度在上路成功截殺T1上路選手Doran操刀的安貝薩。Doggo的凱莎收穫多個人頭，個人戰績來到3/1/0。

CFO開局下路策動塔殺雖付出二換一代價。（X）

第20分鐘，CFO於野區成功抓落單擊殺Faker的加里歐，順勢推平中路二塔。局勢至此完全掌握在CFO手中。

20分鐘，CFO於野區成功抓落單擊殺Faker的加里歐。（Bilibili）

轉折點發生在第24分鐘。CFO拔掉中路外塔後選擇強行逼團。Keria操刀銳空抓準進場時機，精準魅惑控制住輸出核心凱莎。T1全員傷害瞬間灌注，當場秒殺Doggo。失去主力傷害的CFO陣型土崩瓦解，T1打出震撼的零換五團滅，順手收下巴龍，一舉將經濟反超3,000。

Keria操刀銳空抓準進場時機，精準魅惑控制住輸出核心凱莎。（Bilibili）

兩分鐘後，T1在中路二度發動殲滅戰，再度打出零換四。比賽在第27分鐘由T1攻破主堡結束，吞下此敗的CFO戰績來到1勝2負，已無退路。

T1在中路二度發動殲滅戰，再度打出零換四。（Bilibili）

克服心魔：BLG力挫歐洲硬骨頭KC，賽區對抗懸念未解

同為1-1組的對決，BLG的晉級之路充滿驚險。在此役之前，歐洲KC堪稱LPL的國際賽剋星，先後擊敗過TES與AL，創下對LPL隊伍全勝戰績。

BLG打野選手Xun使用FNC冠軍皮膚以此致敬早前過世的S1世界冠軍FNC打野Cyanide。（X）

比賽前中期節奏緊繃。KC依靠密集的抓單與小龍控制不斷施壓，BLG輔助ON選用納帝魯斯前期多次陣亡，KC在23分鐘時已聽牌龍，賽事一度被推向懸崖邊緣。

KC在23分鐘時已聽牌龍。（Bilibili）

關鍵轉折出現在比賽中後期巴龍河道。ON頂住失誤壓力，以一記關鍵船錨強行鉤中KC核心位完成救贖，Viper的凱莎隨即啟動「獵手本能」飛入後排收割殘局。Viper最終打出5-1-6的宰制級數據奪得MVP，BLG以1:0險勝，將戰績推進至2勝1負，距離八強淘汰賽僅差一個Bo3的勝場。

ON頂住失誤壓力，以一記關鍵船錨強行鉤中KC核心AD，隨後Viper進場。（Bilibili）

這也是LPL戰隊歷史上首次戰勝KC。

四小局全敗出局：LPL一號種子AL創隊史最黑暗一頁

相比BLG的止血自救，在另一場Bo3敗者淘汰賽中亮相的AL，則交出了賽區史上最難堪的成績單。

面對北美LCS頭號種子TL，AL全隊狀態形同夢遊。首局失利後，第二局AL試圖以狂戰士歐拉夫配合夜曲強打前中期節奏，然而開局僅5分鐘，上路Breathe便遭到TL上路Morgan的克雷德單殺交出一血。

開局僅5分鐘，上路Breathe便遭到TL上路Morgan的克雷德單殺交出一血。（Bilibili）

第9分鐘，打野Tarzan的夜曲在黑暗中開大招反打，卻直接撞在TL老將CoreJJ的銳空抬擊之中，比賽未到15分鐘打野戰績已跌至0-3。

打野Tarzan的夜曲在黑暗中開大招反打，卻直接撞在TL老將CoreJJ的銳空抬擊之中。（Bilibili）

TL憑藉縝密的兵線營運與火龍魂優勢，鏖戰46分鐘團滅AL，以2:0橫掃對手。

TL鏖戰46分鐘團滅AL。（Bilibili）

這場敗仗讓AL創下多項尷尬紀錄：

零勝出局：首輪敗給KC、次輪內戰不敵TES、第三輪遭TL橫掃。



未碰強敵：整場瑞士輪未遇任何一支LCK韓國戰隊，卻在歐美隊伍面前全盤崩潰。



教練魔咒重演：主教練Bigwei連續兩年率領不同的LPL夏季冠軍一號種子（S15的BLG與S16的AL）在瑞士輪止步十六強。



LPL一號種子AL爆冷出局。（X）

賽後AL官方微博隨即發文致歉，坦承隊伍完全未能展現聯賽內的統治力，但粉絲在留言區的怒火顯然難以平息。同日稍早，LCP一號種子TSW同樣以0:2不敵巴西戰隊LOS遭到淘汰。至此，本屆S16瑞士輪首批出局的兩支隊伍全部產生。