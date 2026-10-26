英雄聯盟S16｜iG29比9血洗HLE破七年魔咒！TES 369極限拉扯復仇G2

英雄聯盟S16｜英雄聯盟（League of Legends）S16全球總決賽瑞士輪第三輪戰火點燃。中國LPL賽區迎來關鍵轉折點。第四種子iG（Invictus Gaming）以28分36秒、人頭比29比9的血洗戰局，掀翻南韓LCK賽區第二種子HLE（Hanwha Life Esports）；緊隨其後，第三種子TES（Top Esports）憑藉休賽半年的上路選手369（白家浩）操刀安比薩（Ambessa）完美拉扯，1比0擊退歐洲LEC老牌霸主G2 Esports。兩支LPL戰隊雙雙殺入2勝1負隊列，直逼八強席位。



iG 29比9血洗HLE破七年魔咒！（Bilibili）

TES 369極限拉扯復仇G2！（Bilibili）

28分鐘29殺：iG時隔7年打破抗韓魔咒

作為LPL四號種子的iG，在開局僅1分鐘便於下路打開突破口，老將Meiko操刀的露璐（Lulu）精準收下克黎思妲（Kalista）的第一滴血。這個微小的雪球在隨後被無限放大。

1級線殺Viper並打出Delight閃現。（X）

第22分鐘團戰，Wei夜曲（Nocturne）大招關燈突襲，輔以Rookie安妮（Annie）閃現暈眩兩人，iG瞬間打出1換5兼收穫龍魂。

iG瞬間打出1換5兼收穫龍魂。（Bilibili）

第27分鐘，巴龍坑爆發毀滅性團戰，JiaQi斬獲四殺，iG打出0換5後一波推平HLE主堡。整場對局定格在28分36秒，擊殺數比為觸目驚心的29比9。

JiaQi斬獲四殺。（Bilibili）

這不僅是本屆S16賽事中LPL賽區首度戰勝LCK隊伍，更是iG自2019年以來，時隔整整七年再次在世界賽最高舞台斬落南韓頂級豪強。輔助Meiko賽後直言：「外界說是爆冷，但我們打訓練賽時就知道，自身實力絕對不弱。」上路TheShy亦表示：「想再次為觀眾呈現巔峰時期的表現。」

369安比薩以一牽四！虎撲三萬人打出滿分

如果說iG的勝利是一場暴風雨般的進攻狂歡，TES對陣G2的一役則是神經緊繃的心態搏殺。

雙方在上半場陷入膠著，歐洲霸主G2憑藉下路靈活體系一度在經濟上取得小幅領先。比賽的真正分水嶺出現在第31分鐘。下路深處推進時，TES上路選手369操刀安比薩（Ambessa），在隊友尚未完全就位的情況下單人切入戰局硬抗四人傷害並完成拉扯，Tian夜曲隨即跟進直取卡瑪（Karma），TES順勢打出0換4致命團戰。

369單人切入戰局硬抗四人傷害並完成拉扯。（Bilibili）

第35分鐘，JackeyLove法洛士（Varus）高地收割三殺，TES摧毀主堡終結懸念。

JackeyLove法洛士（Varus）高地收割三殺。（Bilibili）

賽後，中國內地最大的體育電競社群瞬間被這場勝利點燃。在各大討論區上，半年前因休賽缺乏實戰節奏而飽受網民質疑的369，成為輿論焦點。根據虎撲電競即時評分專區數據顯示，賽後短短一小時內，有近三萬名網民自發為369打出10分滿分評分。大批留言直接洗版：「九兒，永不言敗！」、「以前對你的質疑，今天全網排隊道歉」。

賽後短短一小時內，有近三萬名網民自發為369打出10分滿分評分。（hupu）

告別首輪全敗陰霾！LPL出線局勢扭轉

回看三天前，LPL賽區在瑞士輪揭幕戰遭遇「四隊全敗」的隊史最差開局，評述台與各大討論區哀鴻遍野。如今情勢急轉直下。

隨著次輪與第三輪的調整，iG連克TSW（Team Secret Whales）與HLE，TES則連續挑落AL（Anyone's Legend）與G2，兩支隊伍均以2勝1負的戰績穩固停留在出線邊緣。與此同時，南韓DK（Dplus KIA）與GEN（Gen.G）已率先以3比0拿到八強門票。

南韓DK（Dplus KIA）與GEN（Gen.G）已率先以3比0拿到八強門票。（X）

賽後混訪區內，369面對鏡頭承認了自己賽前的心理負擔：「其實我一開始蠻擔心的，因為大半年沒有打比賽了，我甚至以為自己上來對線就會被打爆。但真正坐上那個舞台之後，發現大家水準沒差太多，就全力去打自己的操作。」