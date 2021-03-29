撰文：賴浩然
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Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）今集有「交換技」，有點像MHXX的自選技能系統，更會連基本招式也改變。現時各武器都提供了3種交換技，以下提供取得方法：
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👇MHRise 全副營地位置及解法 方便瞬間移動轉區👇
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