撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-09 18:15

【巨人138 劇透注意】《進擊的巨人》138話連載在3月4日推出，今集已經是結局前最後1集，作者諫山創繼續毫不留情的手起刀落，究竟到誰領便當？今集有留了甚麼伏線，留給4月推出的最終回來個結局大爆發？

《進擊的巨人》動畫第四季已進入後半，而漫畫連載4月頭就會正式完結。故事主軸不再單純是人類vs巨人，善惡二元論不再有效，各陣營都有自己背負的重責和不可違背的宿命、相互交錯。終於，漫畫連載已來到138期、尾二一期啦！一齊睇睇，並預測一下139期大結局的劇情吧。

⚠️⚠️劇透注意！劇透注意！劇透注意！⚠️⚠️

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作者諫山創鋪陳了十二年的伏線層層爆開，證明神作理念真的一開始已想好，首尾呼應連環爆！大家一齊期待4月初推出的《月刊少年Magazine》，見證《進擊的巨人》最後的收尾吧！神作預定！

原來諫山創早在接受《情熱大陸》電視節目訪問時，已公開一早已想好最後一期最後一頁漫畫草圖。😱😱

原來諫山創早在接受《情熱大陸》電視節目訪問時，已公開一早已想好最後一期最後一頁漫畫草圖。

「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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原文連結：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析 戰鎚名過其實始祖最屈

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