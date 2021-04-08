EVA劇場版再創經典　10大角色人氣排名揭曉　凌波麗再惡鬥明日香

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-08 11:00

《新世紀福音戰士》導演庵野秀明曾說「新世紀福音戰士如此成功很奇怪，因為所有角色都病的很厲害！」，每個駕駛員都有自身的問題，甚至讓人因此認為只有性格障礙者才能駕駛EVA，還為此在後來的劇場版加入了性格上唯一正常的駕駛員。

然而正是因為劇中對人物深度刻畫，讓這部作品有了更深層面的意義，因而被譽為神作，隨著新劇場版的推出，討論度仍快速在網路上延續。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，過了這麼久的經典神作，網路人氣最高的前10大角色分別是誰。

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月31日至2021年03月30日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新世紀福音戰士角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】