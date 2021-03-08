EVA福音戰士新劇場版日本終於上畫！回顧原版如何奠定神作地位？

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-08 22:00

最近在Netflix上把不少沒看過的經典動漫給看完，今天想要跟大家分享一下這一部經典中的經典《新世紀福音戰士》。

這部動畫於1995年首映，一共二十六集，由於結局的爭議性很高，後來又再以電影形式先後拍成《死與新生》、《THE END OF EVANGELION》、《REVIVAL OF EVANGELION》和新劇場版四部曲，由於疫情延後推出的最後一部在3月8日終於推出...... 加上周邊產品多不勝數，新世紀福音戰士貫穿了好幾個年齡層的共同話題，而我也在很小的時候便手拿一個初號機的扭蛋模型，的確是燴炙人口的作品。

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故事圍繞著一名叫做碇真嗣的青年，因為突如其來的「使徒」襲擊而被緊急呼召至神秘組織，駕駛類似「高達」般的機械人——【EVA】，與敵人交戰，劇情展開。EVA跟高達不一樣的是駕駛員需要與EVA進行精神上的結合，以想像力為燃料，可以隨心所欲，但同時亦會為駕駛者帶來真實的劇痛。隨著劇情發展，一步步揭開神秘組織的成立目的、EVA的來源、當中的陰謀和不同群體之間的利益衝突等等，不過，最為牽動人心的莫過於人物的設定和背後所帶出的議題。

我想不起小時候有沒有看過的印象，故此重新看了一遍。不過它給我的體會是：

懷舊的畫面，歷久常新的議題

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人物刻劃

整個故事的節奏在前半段都是很慢很慢，而且非常工整，基本上就是每一集對付一個「使徒」，重心在刻劃人物的性情和心理狀態，透過不同的戰役和事情去描繪人物背景，亦是把一套無腦直白的動畫昇華到發人深省的要素。喜歡看打鬥場面的朋友們可能會在前半段感到沉悶，畢竟EVA的獨立動力有限，像家裡的電器一樣，沒有插著電源的話就無法啟動，限制了打鬥場面的展現，反正整套作品的重心並不在於打鬥，而是世界觀的剖析及其延伸出的理念。

主角碇真嗣是一名膽小、懦弱、害怕被拒絕的男生，面對衝突的時候總是笑臉迎人，從不把心底話說出，一味地附和，也因此在危機中坐上了EVA，為的是得到別人的認同，也是渴望可以與拋棄自己的父親對話、交流。(其實作者花了很多筆墨在每一個角色身上，我比較希望用另外一篇獨立文章去分析和分享。) 其後在數次的對抗當中，透過主角與其他人的互動去介紹其他角色的特點。

而最有趣的是，這種所謂的「人物特徵」都是被社會所標籤的一些性格、反應、思想和取態，主角碇真嗣更是其中的佼佼者。為故事的軸心卻毫無領袖風範、有心儀的對象卻從不開口，甚至拒絕承認......

但他的解釋卻是：「沒有人會在意。」種種被扭曲的思想在螢幕上呈現出來，某程度上來說，是一場赤裸的社會生態研習，也是作者想要透過故事去表達心靈創傷的痛苦。

延伸閱讀：Netflix 20部經典動畫推薦！EVA、銀魂、獵人、一拳超人仲有……▼▼▼

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心靈獨白

我相信這個部分是令EVA這一套作品脫穎而出的關鍵。極少數的日本動漫畫會以如此細膩和尖銳，甚至有點神經質的手法去呈現人物的內心世界和當中的轉變、掙扎、妥協，不甘等等。這種強而有力的表達手法也會讓讀者感受到其中的壓迫感，假如你對於精神健康等方面有一些體會，或是曾經體驗過創傷所帶給人的那種膨大的消極，你會理解到這些心靈獨白的場景是情緒壓力的一種貼切體現，也是作者希望透過故事去為自己告白，讓我們都可以走進他的「世界」。

我覺得製作中最讓我感到驚喜的是那些驚人的邏輯和思維上的交錯，以黑底白字，配上緊張的配樂，一句一句的打在畫面上，加上專業的配音，繪影繪聲，我看完也覺得需要轉換一下環境，讓呼吸變回輕鬆，不得不說這真的是扣人心弦，勾魂動魄，值得細心欣賞。不妨放慢那些急速的心靈獨白，認真思索其中的邏輯和意思，我相信你會更加能夠明白故事角色中的切身體會。

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總結

其實我挺喜歡第一個初始結局的，【人類補完計畫】的意思是把所有人的心都跟別人的心連結在一起，透過不斷的自我思辯去尋求真相和答案，雖然又是一陣腥風血雨，但我欣賞這個概念，因為它誠實地指出我們每個人都有一些無法單靠自己去恢復的傷口，必須透過借助其他的思維去幫自己跳出自己的思想繆誤，從而走出心理陰霾，獲得新生，亦是人類補完計畫的終極目標。既真實既殘酷，因為我們的命運從來都是掌握在自己的手裡，面對內心的哀號也是如此，不能假手於人，不然我們反而成為了傀儡。

另外，我對於EVA的解讀就是：「在社會紛紜之下軀殼和形象」。

EVA機械人的其中一個特色是需要外置動源支撐才能運作，否則只能活動個兩到五分鐘，便力竭身亡，一命嗚呼。這就像我們在不了解自己內心需要和真實渴求的時候，不斷沉醉於某件事物以獲得滿足感一樣，苟延殘喘，在日復日的循環之下，麻木地生存，卻無法喚醒內在的潛力，看不見脫離「動源」後的自己，更搞不清楚自己的潛力一直被身上的軀殼所壓制。

以為是保護自己的軀殼，到頭來卻發現這個只是一個限制。

▼▼▼《福音戰士新劇場版：Q》▼▼▼

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：墨綠，原文：墨墨影視評| 新世紀福音戰士| EVA】