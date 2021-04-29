撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

《幪面超人Black》於1990年曾在香港亞洲電視播出（名為：幪面超人1990），跟續集《Black RX》是很多80後孩子跟爸爸一齊「睇超人」的集體回憶。這款集BANDAI最新技術製成的「真骨彫製法」SHF《幪面超人Black》，早在半年前公布一刻，已吸引到不少平日不買玩具的網民，開聲表示要訂！

真骨雕幪面超人Black（鍾世傑 攝）

SHF 真骨雕製法 幪面超人 Black 1/12 figure／售7700日圓（鍾世傑 攝）

玩具定價7700日圓（約值港幣$550），各大玩具店、反斗城、AEON、UNY $780 多次開訂全部被秒殺。一來回憶無價，二來日本5月初黃金周長假，貨源必定少之又少，玩具迷早就做定心理準備食炒。果然！4月27日晚首批開賣，大市索價$880，最終傳聞有旺角店高開$950至$1000仍有人追。最重要是第一時間到手，以免夜長夢多愈炒愈貴。

BLACK炒風勁 網民咩反應？（點圖放大）👇👇

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究竟這種消費玩具童年回憶，開超高價賣玩具的手法是否正確，很難用三言兩語去解釋。總之，有價有市，實在好難以站在道德高地去批評。我們只能從玩具本身質素去分析一下，究竟《幪面超人Black》值唔值1K！

真骨雕幪面超人Black（鍾世傑 攝）

真骨雕幪面超人Black（鍾世傑 攝）

真骨雕BLACK 開箱試玩 分析4大優點（點圖放大）👇👇

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同場睇：未來6隻「不預訂追現貨必食炒🔥🔥」Figure👇👇

BANDAI玩具分為P-BANDAI網上預購款式，還有一般市面發售的「通販款式」（港人稱為通販，但其實是錯誤叫法，通訊日文意思是通訊販賣，網訂的玩具才叫通販，但入鄉隨俗，算吧）。過去，一般都是網上限定款式炒起，但近年炒風一轉，BANDAI反而強力控制「通販款式」的出貨量，鋪頭想入貨也不易，做成很多款式根本沒開訂，而且僧多粥少，自然就有炒味。

🔥🔥以下6款是記者預計會炒起的「通販款式」

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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