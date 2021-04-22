機戰30周年｜25部戰力逆天最強機體　真三一／大贊卡未算最好用？

遊戲動漫
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《超級機械人大戰》（スーパーロボット大戦）由91年4月20日推出首款Game boy盒帶遊戲後，30年來推動了無數機械人動畫系列，很多新一代年輕機械人動畫迷，都是靠玩《機戰》重新認識70年代老爺作品，無論是遊戲本身，音樂，玩具，都是業界重要的推手。

30年機戰史．精選20款不同主機代表作（點圖放大／部份圖片年代久遠畫質不佳請諒）👇👇

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你又是由那款機戰開始打起？（記者是PS《新超級機械人大戰》）你認為最型、最好打的機體又是那部？以下是01科技玩物記者個人心水25選，看看那一部也是你的菜！

機戰30年25部最強機體（點圖放大）👇👇

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被指圖中有翻版高達的「問題照片」（@kimi_chiuchiu IG圖片）

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