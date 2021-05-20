《三國志．戰略版》將於 22/5（星期六）進入第三賽季，官方早前亦已公布第二季的結算安排，以及 S3 新元素和調整，想 S3 開荒順利和佔盡先機，就要了解 S3 新 T0 隊伍的關鍵—全新事件戰法「三勢陣」。

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《三國志戰略版》來到第三賽季，重點已不再是「蜀智」﹑「爆頭騎」，新事件戰法「三勢陣」將成為每個玩家的焦點。無需要考慮同國家的武將，配搭自由度大增。主將的主動戰法觸發機率提升16%，兵力損失最多的副將每回合可以獲得18%的免傷效果，同時讓另外一個副將造成的傷害提高25%，令「三勢賈」﹑「三勢陸」等 T0 隊伍橫空出現，將為 S3 戰局帶來更多變數。



「三勢陣」需要使用孫堅、袁紹、公孫瓚、馬騰、曹操和劉備中的任意四個武將兌換，玩家記得是「任意四個」，即可用4隻孫堅兌換，不要衝動浪費曹操﹑劉備開「三勢陣」（課長另計）。

使用【三勢陣】注意要點：

1、【三勢陣】主將戰法發動機率增加是預備回合就生效，而副將效果是每回合判定一次。

2、遊戲內分魏蜀吳群4個陣營，而【三勢陣】需要的是武將的陣營各不相同，例如群雄的呂布，魏國的郭嘉，蜀國的黃月英，這樣組合後才能啟動【三勢陣】。

3、隊伍只能在三個武將上陣時才生效，但如果在【三勢陣】的有效回合內，打死一個副將，那麼會保留降低傷害效果，但沒有增傷的效果。

4、【三勢陣】增傷減傷的效果與副將帶兵數量無關，是與損失兵力相關。

5、【三勢陣】對主將加成的是主動戰法和突擊戰法的發動機率，其他種類戰法，例如被動、兵種和指揮戰法是不受加成的，例如呂布的【天下無雙】就可以受到機率加成，而諸葛亮【神機妙算】和張郃的【大戟士】就不能得到加成。