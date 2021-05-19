撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-19 09:00

專砌高達的 LEGO 達人 Moko @LEGOdouMoko 又有全新自組作品！半個成年人身高的大尺寸《Z高達》MSA-099 力奇戴亞斯 （Rick Dias）！今次新作Moko由2021年1月開始構思，或者因為疫情問題可專心留守家中密密砌吧，5個月內Moko已完成，之後就來點細節fine tuned，即成圖中的LEGO Rick Dias！手上還有隻Q版馬沙呢！

（ Moko @LEGOdouMoko 圖片）

表面上，今次這隻LEGO力奇戴亞斯看似平平無奇，線條及配色簡單，也不像上作 NRX-044 亞斯曼一樣有變型gimmick。但其實將LEGO力奇戴亞斯比對原作的設計圖，你會發現Moko塑造線條的功力又再大大進步了，幾乎神還原整個身型！連曲位、斜邊都做足。

對比設定圖，線條接近神還原。（ Moko @LEGOdouMoko 圖片）

即睇LEGO力奇戴亞斯 超靚物型360度圖片（點擊放大）👇👇

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細節媲美MG模型（點擊放大）👇👇

之後就可以睇睇細節，比如設計特別的頭部，又大又粗的手腕跟拳頭。一對背翼以及厚重的雙腳。小節如拳頭上的迷你槍口，都有做足。

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全武裝均以LEGO砌成（點擊放大）👇👇

砌模型時最怕砌很多夾口的武器，LEGO就不用做無縫處理了。

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回帶睇Moko傑作：《Z高達》完全變型LEGO 亞斯曼👇👇

Moko原來老早就想砌LEGO「漢堡包」，但當時他只找到合用的綠色積木，則沒有合心水的橙黃色LEGO block，最終作罷。在2013年在LEGO Chima終找到適用零件，一直儲、有時又停一停，終於在2019年12月才動工。

變型過程（@LEGOdouMoko圖片）

👇COMING SOON 不日上映👇

Moko下隻挑戰的是RMS-108 Marasai 莫歷沙（ Moko @LEGOdouMoko 圖片）

Moko LEGO道專頁（連結）

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原文：日本神人用Lego砌Gundam戰艦模型 重現0083星塵回憶 5大必睇位

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留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。

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MG 1/100 Gundam Mk-V（鍾世傑 攝）

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高達模型日本玩家在twitter展示他收藏了20年、共1600隻高達模型！密密麻排隊大合照、有如涉谷過馬路人潮！

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原文：日本高達模型迷20年1600件收藏晒冷 網民：迫如澀谷過馬路人潮

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人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue，00四子最後一部初期高達，其MG模型終於安排在11月發售，全身爆早可分體出中性高達。

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