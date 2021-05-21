《超級炸彈人R Online》5月27日上市！免費任玩64人跨平台混戰

撰文： gamebase 最後更新日期： 2021-05-21 13:19

日本 Konami Digital Entertainment 預定 2021 年在 PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，《炸彈人》系列最新作《超級炸彈人R Online》（Supr Bomberman R Online／スーパーボンバーマンR オンライン，中文名暫稱），其中 PC／PS5／PS4／Switch 版本宣布將於 2021 年 5 月 27 日搶先上市，至於 Xbox One／Xbox Series X|S 版的發售將於日後公開。

本作為 2017 年在 PC／PS4／Switch／Xbox One 等平台推出，全球累計販售突破 200 萬套的《超級炸彈人R》最新續篇。遊戲採取基本遊戲免費的下載專用道具制課金收費機制，且除了承襲系列作使用炸彈來將對手全部炸飛幹掉的對戰規則玩法外，還加入了支援最多 64 人跨平台同樂。

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