撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

任天堂Switch於2017年3月3日推出。至今遊戲機已經推出過了四年的時間點，任天堂總裁古川俊太郎在接受《日經商業》的新採訪時討論了硬體和它的生命週期。

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一般遊戲機的生命周期大約有5到7年，但像是Gameboy和PS3這些主機的生命週期可以超過十年，情況算是比較特殊。主要是看競爭對手的強弱、主機上遊戲的受歡迎程度以及玩家的支持度等等。最終看的當然是銷量，只要機器賣得好，生命自然就長。以Gameboy來說，靠的是pokemon出現帶動銷量，結果延長了壽命。PS3也是在中期銷量突發上升，延續了壽命。

而以現在Switch來看，雖然已經進入第四年，銷量依然很好，原因可以說是天時地利。Switch上一堆遊戲依然熱賣，而對手雖然在去年推出了兩大主機，但是因為疫情的關係，主機產能不足有缺貨的問題。

雖然如此，Switch也不能說就可以高枕無憂。《日經商業》並沒有向古川俊太郎直接詢問關於傳聞將推出的新款SWITCH的問題，但採訪確實揭示了任天堂的確正在思考關於Switch的壽命問題。

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Switch的中年危機

「關於Switch的壽命，我經常說他的生命週期現在已經過了一半。」古川俊太郎表示，一款主機面臨了「中年危機」，當然必須要思考下一步怎麼走。有些遊戲主機甚至可能熬不過五年。但是，他們認為Switch的生命週期可以比一般遊戲主機更長一點。

這並不是他們出於對自家產品的自信。

「因為Switch既可以作為傳統的家用主機來使用，也可以作為可擕式遊戲機來玩，所以在上面可以去發想、去發展的遊戲有很多。」古川俊太郎表示「我們能夠藉此來延長Switch的生命週期。」

「對於我們公司來說，當主機推出將要面臨第五年，我們下一步應該怎麼做，來讓硬體的生命週期延長，是一個很重要的議題。」古川俊太郎補充表示，這也是對於使用該遊戲主機玩家的一種責任與承諾。

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把「擠牙膏」用在延長遊戲主機生命週期上

雖然任天堂官方沒有證實，但傳聞中下一台任天堂 Switch 主機可能會叫 Pro、Max 或者 XL、LL，並可能在今年會推出。而古川的這個說法，似乎也印證了下一台Switch在開發中。

與其它遊戲主機一登場，就強調最強核心、最強的硬體機能的邏輯不同，Switch 主機在四年前登場時，主機的硬體性能就並非頂級。但有趣的是，現在這個硬體性能的弱點，可能會變成他們在延長主機生命週期的優勢。簡單來講，就是把所謂的「擠牙膏」用在他們的主機生命週期上。

過去玩家抱怨 Switch 主機沒有4k畫面輸出，這在現在這個電視螢幕越來越大的世代來說，的確是相當令人失望。而現在據爆料的消息指出，下一款全新的任天堂 Switch 主機將整合 NVIDIA 的 DLSS 技術，有可能在連接至底座時將具備 4K 畫面輸出能力，但考慮到 CPU 處理效能升級幅度有限，DLSS 很可能會發揮關鍵作用，讓玩家在滿意的幀率下遊玩 4K 作品。

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把遲到的功能，變成最期待的主機改版賣點，平心而論，不是每一個遊戲主機廠商都能做得到的。甚至對於索尼以及微軟來說，光是硬體規格上輸了，面子上就掛不住。所以，這種作法只可能在任天堂身上發生。

這麼做的技巧在哪裡？在於任天堂就是有本事用遊戲本身，讓玩家忽略了硬體上的不足。將別人以為的劣勢，成功的轉換為任天堂的優勢。

當然這樣的作法依然是一種冒險，Switch的成功可以說是從延續Wii U的經驗中改革而來的。當初Wii U因硬體問題與PlayStation和Xbox差異太大，造成第三方遊戲廠商開發意願低落，因此，大多數的Wii U遊戲都是由任天堂自行開發。

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延續生命週期不是叫現有玩家再掏錢，而是讓更多人變成任天堂的粉絲

《日經商業》有問到下一代遊戲機的問題，古川俊太郎並沒有明確的回答，而是表示「我們一直在進行研發。」

他表示，任天堂的硬體和軟體研發團隊，都集中在同一棟大樓裡，而且雙方溝通密切。因此，他們能夠提出新的想法和建議。

「因為你必須做各種各樣的各種準備工作才能做出一台（新）遊戲主機，所以事實上這是一個持續不斷的過程，你不能停下來。」

「歸根結底，在任天堂，決定某件事情是否成為實際產品的因素，是它是否創造了一種新的體驗。」他表示。

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雖然他是針對下一代主機的問題作為回覆，但其實他的這個回覆，也說明了 Switch 主機自從推出以來，像是動物森友會、紙板Labo系列、健身環這些明星遊戲，是怎麼樣可以充分地在有限的硬體之下，將遊戲樂趣發揮到極大化。

對於任天堂來說，他們從來都不是從「現有的」遊戲玩家中去找尋市場來極大化，而是要吸引更多原本不是任天堂的玩家，加入到他們的大家庭。

除了軟硬體開發外，去年古川俊太郎也曾經說過另外一點，「廣告」是提高產品知名度非常重要的活動，尤其是在任天堂 Switch 進入產品生命週期中段時，推廣活動能吸引到更多從未觸及到的玩家。

所謂的「廣告」，也不光是我們在網路上無時無刻看到的影片而已。今年，日本大阪環球影城開放的「超級任天堂世界」新館，也一樣是任天堂廣告宣傳策略的一環。目的是讓人們在貼近日常生活的地方熟悉任天堂角色，最終讓他們對遊戲本身產生興趣。

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這是一種「不做點什麼就會死」過程

即使Switch前幾年取得了瘋狂的成功，但古川並沒有沾沾自喜。

「目前，Switch的銷量的確超乎尋常的好，成就也不錯，但我的心態是平靜的。」他說。

「不管銷售率如何，在遊戲產業中，人們總有一天會失去興趣。到現在為止，我們已經屢次出現了原本看起來聲勢正好的時候，業務卻突然急轉直下的經歷。」

「正因為如此，我自己以及公司內部的人，完全不認為目前的狀況會一直持續下去，甚至也不認為今年就絕對不會有問題。」古川表示，他認為任天堂所度過的每一年，都是「不做點什麼就可能會死」的局面。

「你必須隨時用新鮮的驚喜，來吸引新的客戶。」他表示，「我們現在的存在，隨時都有可能滑落到不知名的地方。我總是有這種危機感。」

【本文獲「T客邦」授權轉載。】