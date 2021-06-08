手遊｜二之國交錯世界攻略 免費坐騎獲得法 新手須知+課金建議

撰文：林卓恆
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【二之國交錯世界／手遊／Android／iOS／攻略】事前宣傳聲勢浩大的手機遊戲新作《二之國交錯世界》繁體中文版已於6月8日正式開服，以下為遊戲新手攻略。
《二之國 交錯世界》由韓國工作室「Netmarble」開發，同工作室旗下其他作遊有《大航海時代Online》、《天堂2 革命》等。
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Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。
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