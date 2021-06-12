撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

動漫《咒術迴戰》取代《鬼滅之刃》成2021年話題作，近日不單登上Netflix香港排名1位，7月8日至31日更會於尖沙咀K11 Art Mall開設期間限定店pop-up store，有過百款原創及日本製周邊發售。

Pop Up Store 將有過100款商品發售，當中13款必店方特別推介的商品，現已在網店預訂，如果不想好像上次《鬼滅》Pop-Up Store一樣，排幾小時入去只見到一排排空空如也的display架……建議fans考慮網上訂購，可確保到時有貨。

13款《咒術迴戰》香港期間限定店預訂精品（點圖放大）

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K11 Art Mall的期間限定店，入面不單shopping，更有多個實景裝置，重現劇中名場面，又有 1：1 咒術正邪兩派角色打卡牆，到時可以排隊入去合照打卡。

貨品預訂網店：caravango

《咒術迴戰》講乜？

《咒術迴戰》故事發生在有妖怪存在現代日本，詛咒蔓延四處，人類即將步去滅亡。少年·虎杖悠仁不生擁有超強體格，一次為了拯救被「詛咒」的同學，被迫吞下特級咒物「兩面宿儺之指」，被超強的怪物「兩面宿儺」入侵身體。一方面為了保命，又要協助最強咒術師五條悟收回宿儺其他手指，入讀東京都立咒術高等專門學校……

Netflix排第1位 Ani-One免費平台7月加推粵配版

《咒術迴戰》是《周刊少年Jump》新台柱，動畫版已經在Ani-One免費網上動畫頻道，還有HMVOD、Bilibili及Netflix上架，7月更會於Ani-One平台推出粵語配音版！

同場睇：識搶一定搶五条悟精品先！因為佢最型最紅！

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原文連結：《咒術迴戰》急速冒起被譽為JUMP新台柱 它能成為下一部鬼滅？

同場睇：《咒術迴戰》停刊 作者休息一個月

目前在週刊少年 JUMP 連載中的人氣漫畫《咒術迴戰》，近日忽然以《Hunter》或草稿出連載！原來作者芥見下下因身體狀況需要調整，將於 6/14 發行的 28 號誌之後，暫時休息。

原文連結：《咒術迴戰》停刊 作者休息一個月 上回草稿畫面令讀者超擔心

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