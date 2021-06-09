撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-09 13:51

《進擊的巨人》6月9日推出第34卷／最終卷單行本，作者諫山創特別為單行本版追加8頁「真結局」，交代在《月刊少年Magazine》刊登、最終回未能一一交代的細節，當中更有推翻原本劇情的元素，不介意劇透的你，看吧！

先來看看新宿JR站內的《進擊的巨人》最終回宣傳，簡簡單單由諫山創繪畫了全部巨人的大頭，位位都淚流滿面，以感謝讀者12年來的支持。

😭😭日本JR新宿站出現《感激的巨人》超長宣傳海報😭😭

😭😭日本報紙出現《異世界轉生》版《巨人》宣傳廣告😭😭

其實有買單行本支持的fans，應該知諫山創每集都會畫些搞笑小短篇。《巨人》的負責編輯就解釋，是諫山創要求以「假結局」去做最終卷宣傳，他最後選擇了跟原作故事完全無關的異世界版做廣告。

🚫🚫🚫警告:下頁開始是真正的劇透🚫🚫🚫

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🚫🚫🚫警告:下頁開始是真正的劇透🚫🚫🚫

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最後，其實動畫版《進擊的巨人》仍未完結，下一季將於10月之後播出，究竟到時的結局會跟那個版本呢？甚至會否有動畫版原創結局？真是令人期待。

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《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。😭😭😭😭😭

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