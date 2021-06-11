PS5 FF7 Remake Intergrade攻略｜龜縱樂支線6張傳單位置一覽

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-11 22:15

【PS5／FF7 Remake Integrade／攻略／Yuffie】Final Fantasy 7 Remake的PS5升級版已經推出，新增了操作人氣角色Yuffie的新篇章DLC，以下為該篇章的支線任務「龜縱樂傳單」全部位置一覽。

這個支線任務是致敬原作：舊FF7中有個隱藏支線任務，是遊戲中有6處地方藏有餐廳「Turtle's Paradise」的海報，將6張海報都收集到手就可在五台的Turtle's Paradise處換取珍貴道具。

老玩家一玩FF7RI就知道這是來自原作的梗，老懷大慰。

按圖放大FF7R Integrade龜縱樂6張傳單位置一覽👇👇

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