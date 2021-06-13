PS5 FF7 Remake Intergrade攻略｜Yuffie篇戰鬥模擬終極機密打法

撰文：林卓恆
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【PS5／FF7 Remake Intergrade／攻略／Yuffie】Final Fantasy 7 Remake的PS5升級版已經推出，新增了操作人氣角色Yuffie的新篇章DLC「Intermission」，通關一次後會開啟機鬥模擬器讓玩家挑戰高難度戰鬥，以下為攻略。
當玩家完成一次Yuffie篇後，就會開啟Yuffie篇的戰鬥模擬器功能，其中可挑戰高難度戰鬥「終極機密」。
按圖放大Yuffie篇戰鬥模擬器終極機密打法👇👇
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