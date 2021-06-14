PS5 FF7 Remake Intergrade攻略｜最終隱藏Boss魏斯Weiss打法

撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-14 07:00

【PS5／FF7 Remake Integrade／攻略／Yuffie】Final Fantasy 7 Remake的PS5升級版已經推出，新增了操作人氣角色Yuffie的新篇章DLC，此外亦為本篇追加了新的戰鬥模擬器boss「魏斯」Weiss，以下為攻略。

魏斯是於FF7衍生作品《地獄犬的輓歌》（Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII）及《危機核心》（Crisis Core: Final Fantasy VII）中登場的角色，有玩這些舊衍生作品的老玩家在當初FF7 Remake公布將加入魏絲作為Boss時都十分興奮。

地獄犬的輓歌中的Weiss

魏斯是PS5版限定內容，玩家需要完成Yuffie的DLC「Intermission」，然後就可在本篇第17章的戰鬥模擬中和他戰鬥。此戰難度極高，大概是整個遊戲中難的一戰；勝出的話可獲得成就。

按圖放大魏斯Weiss戰鬥流程解說及打法攻略👇👇

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