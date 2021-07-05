撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-05 19:35

日本人氣Cosplayer Enako，向來人紅自然惹火，Enako在19年更曾被指伴老闆瞓！並作出嚴正反駁！近日她又大方承認與Pro Gamer拍拖，令不少fans發狂。如果想「轉推」不如考慮一下Enako的美魔女老闆「乾 曜子」。40歲女波士近日跟愛徒齊上日本名嘴松子Deluxe節目，仍然Keep得好靚！

節目就跟事件無關，是預先錄影好的。（松子會議節目截圖）

Enako近兩年事業如日中天，以Coser身份上雜誌封面次數比Idol更密，又被日本政府點名選為Cool Japan 動漫文化大使，推廣次文化及東京奧運。近期Enako被八卦雜誌《周刊文春》拍到跟Pro Gamer男友出相入對、她索性承認；事發不足一日，Enako更上電視節目《松子會議》做嘉賓，跟「New Helf」名嘴松子Deluxe 分享當「異類」的心路歷程、趣事。

對方也不是吃軟飯的，靠打比賽獎金都賺幾千萬日圓。（周刊文春網頁圖片）

成名後多黑子．Cosplayer不應該脫衣拍水著照？👇👇

在Event拍攝美少女Cosplayer，有人為睇靚女，亦有人是忠心動漫fans，他們認為Coser穿起角色服裝後，行為舉止都應該忠於角色（比如斯文角色就不可粗魯、不可賣弄性感等等），所以行內人無法接受Enako脫去Cosplay服，穿上泳裝為男性雜誌拍攝性感寫真，覺得侮辱了Cos界，Enako被受行內及fans的全面總攻擊。

很多人覺得Enako身為cosplayer去脫衣拍寫真是侮辱了cos界，被受行內及fans的全面總攻擊。（松子會議節目截圖）

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Enako表示：「有很多不認識我的人，以為我是水著女星，只為了曝光和人氣才玩玩Cosplay。其實我已Cos了13年，最初玩Cos時，甚至不敢讓家人知道，他們無法認同、理解，有點偷偷摸摸。4年前日本的雜誌不會讓cosplayer上封面（她跟伊織萌、似鳥沙也加一輩開創了Coser新一頁），現在我對工作感到自豪，因為能夠向全世界表示Cosplay的美好。」

但不能否認，Enako、伊織萌、似鳥沙也加等人為coser打開了廣闊的新路。（松子會議節目截圖）

松子叫Enako不用理會這些負面思想的網民，兩件事可以分開，並且挑戰更多可能性，不用限制自己是個Cosplayer，只要不忘本、對愛錫自己的人負責就夠：「我（松子實際是女裝打扮的男性）也有這種經歷，家人都曾擔心我的將來，很想我放棄。」沒想到，松子DX現在成為日本一線名嘴，兩人感慨各自走不同的路，但竟然有相似的體會。

帶埋老闆上鏡？咩玩法呀！👇👇

如果節目只是講這類東西，記者也不會特別留意，其實真正高潮，是松子講到：「Enako你應該更有自信呀，你的經理人都在旁邊不停為你說話……」之後Enako經理人兼公司老闆：乾 曜子小姐竟然素顏出鏡！

（松子會議節目截圖）

現在電視台及網紅都流行「帶貨」，乾曜子就是最識貨、最了解Enako的人：乾5年前相中Enako，認為以她質素不會只流於拍私影、搞小本本，於是成立公司簽下Enako（現時手頭有8個coser，包括伊織萌），首次自家出寫真已經有1500萬日圓收入，並為旗下的女孩尋求更多雜誌、電視、網絡出鏡機會。

社長「帶貨」式推銷Enako 5大賣點（點圖放大）👇👇

乾曜子在節目上講到收不了口，更講起Enako天生適合當coser的5個優點，松子發現Enako開始在旁玩手指，最終要截停社長：「睇得出你真係好錫Enako，你不如上推薦節目帶貨啦，你把口咁勁，推銷新貨我會買。」

最強殺手鐧女波士：前偶像影過性感相（點圖放大）👇👇

松子又笑言：「社長其實都夠料自己拍寫真！」原來真的沒看錯人，乾曜子在2011年前真的曾經是「中野腐男塾」的女扮男裝idol！想不到今時今日竟然捧紅一位年收5000萬Cosplayer，商業頭腦超班呀！

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