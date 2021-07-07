撰文： 古戰場逃兵 最後更新日期： 2021-07-07 17:27

【Switch OLED 新機】任天堂突發公布 Switch OLED，不過同早前 Bloomberg 傳出來的消息不同，不單止不是4K Switch Pro，宣傳片更沒有提及新機的機能。存疑的規格終於因外媒詢問而解答，以下就提供網民討論及搞笑meme，也分析到底什麼人應該買此部新機：

可能早前的傳聞太過理想，到了真的公布時，新機可謂跌破期望值（Nintendo）

任天堂繼Switch Lite之後再推出新機Switch OLED，螢幕轉為7吋及更色彩鮮艷、後座支架可調節角度、Dock加入Lan插位、新喇叭提供更清晰音效、內置儲存增大至64GB。但是最多玩家想要的硬件提升方面卻毫無改進，CPU/GPU照舊，這消息也得到外媒所證實，換句話說以前玩會Drop FPS的遊戲會繼續窒機。以下詳細看看網民鬧爆及分析：

👇新Switch OLED 網民鬧爆/但有5類可考慮買(點圖觀看)👇

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👇Nintendo Switch OLED 版 5大改良點 (點圖觀看)👇

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