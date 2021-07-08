Netflix《終末的女武神》托胸場面掀改圖熱 6套ACG女角身材好過火

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Netflix 《終末的女武神》被網民投訴畫功低劣，但鬧還鬧，網民是很公平的！《終》片中需要由兩個僕人，以手托起胸前雙峰的愛神阿芙蘿黛蒂，大愛網民歡迎，還被狂改圖玩meme瘋傳。

故事講眾神進行每一千年的會議，決定滅世，但被女武神以「神之黃昏」條約阻止，人與神各派最強13人，決定人類生死；頭一仗已是呂布打雷神Thor，相當震撼。然而網上有日本動畫界業者爆料，原來Netflix向動畫公司開出3800日圓時薪賤價，無錢拍打鬥只好加文場，網民彈節奏太慢、作畫水準每下愈況，有些場面根本只是不會動的硬照再加聲效了事，被恥笑是「有聲連環圖」。

影片爛．女神Meme不受影響照瘋玩

但死還死、七孔流血還七孔流血，愛神阿芙蘿黛蒂坐在兩位奴隸組成的人肉椅子上，再由僕人雙手托胸的場面，震撼了不少觀囚，尤其是歐美那邊的網民，狂玩改圖、網上瘋傳。

+7
+7
+7

回頭追看6套身材過火不科學的美少女動作ACG作品

人類從是重複同一錯誤，有身材有打鬥的動漫作品20年來都是受歡迎題材，由打機到動畫樣樣有，一齊睇以下6套經典作。

《一騎當千》20周年．Enako 伊織萌cos真人版

+6
+6
+6

5個武打美女集體回憶 Rose Ma都扮過（點圖放大）

+23
+23
+23

同場加映：15張圖了解香港動漫節有咩玩（點圖放大）

+12
+12
+12

原文連結：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清

同場睇：K11高達STRICT-G限定店（點圖放大）

+20
+20
+20

40款商品介紹：K11高達STRICT-G限定店｜閃光凱薩衛服飾／高達口罩　40+商品即睇

任天堂 Switch OLED 新主機10月上市售$2680　7吋屏幕．5大改良位
2021暑假Switch遊戲｜蠟筆小新／薩爾達禦天之劍HD　12款必玩作
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。