撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-08 17:18

Netflix 《終末的女武神》被網民投訴畫功低劣，但鬧還鬧，網民是很公平的！《終》片中需要由兩個僕人，以手托起胸前雙峰的愛神阿芙蘿黛蒂，大愛網民歡迎，還被狂改圖玩meme瘋傳。

故事講眾神進行每一千年的會議，決定滅世，但被女武神以「神之黃昏」條約阻止，人與神各派最強13人，決定人類生死；頭一仗已是呂布打雷神Thor，相當震撼。然而網上有日本動畫界業者爆料，原來Netflix向動畫公司開出3800日圓時薪賤價，無錢拍打鬥只好加文場，網民彈節奏太慢、作畫水準每下愈況，有些場面根本只是不會動的硬照再加聲效了事，被恥笑是「有聲連環圖」。

影片爛．女神Meme不受影響照瘋玩

但死還死、七孔流血還七孔流血，愛神阿芙蘿黛蒂坐在兩位奴隸組成的人肉椅子上，再由僕人雙手托胸的場面，震撼了不少觀囚，尤其是歐美那邊的網民，狂玩改圖、網上瘋傳。

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