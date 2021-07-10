撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-10 10:00

Vtuber 桐生可可畢業，網上有猛人自製可動figure以作紀念，detail細緻上色又靚，不跟你說會以為是Figma、山口式等大廠出品，即睇神人分享製作過程，另外還會看看即將開訂／發售的Vtuber玩具！

西崎つくも/アトリエACTYS製作的桐生可可figure（@heppoco_seijin）

未睇可動桐生前，先看看兩款同樣是fans自製的會長figure，第1款由あます（@a_masu）製作的fixed pose雕像，本來是想申請版權在WF發售，但完成前會長已經畢業。

あます（@a_masu）

あます（@a_masu）

另一款由かるけ（@sss016）自製的可可Q版公仔，有趣之處是龍尾可以拔出來，插到船長屁屁中。

桐生可可人偶製作過程．眼貼也是自製（點圖放大）

西崎つくも/アトリエACTYS（@heppoco_seijin）平時已經常常自製美少女可動figure，除了3D打印，也會買其他廠推出的組件及素體改裝。比如他twitter上會見到1張桐生跟3隻Vtuber公仔合照，那些都是ACT-ｋNife 首辦模型白件，需要自己上色組裝，屬玩具展一日限定品非常珍罕，寶鐘船長那款已升值到19800日圓。

figure比一般1／12公仔大隻，跟其他

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桐生可可神級手製figure．完成品大過Figma（點圖放大）

同場加映：1：1CG Hololive囡囡幾可亂真

另有精於3DCG模型的強手まるい（@marui_chan）製作了3個Hololive主播（左起）：湊あくあ、時乃空、絵フブキ、的虛擬1：1人型，它們並非真正實物，但貼在實景中幾可亂真。

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同場加映：香港也買得到的Vtuber figure

桐生不滅，不過當紅的Vtubers當然不只會長，Hololive 名人「船長」寶鐘瑪琳、Hololive En 300萬subscribers 的小鯊魚Gawr Gura，都已經準備推出Nendoroid 黏土人公仔。

Gawr Gura小鯊魚的Nendoroid 黏土人公仔未有發售日。

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同場加映：桐生可可畢業｜港島多個巴士站現洗版廣告

Hololive四期生，人稱「會長」的桐生可可於7月1日開最後一次的畢業直播。港台日的「龍之子」（可可Fans的稱呼）在她畢業前夕便用各種方法紀念

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原文：桐生可可畢業｜港島多個巴士站現洗版廣告 日本fans癲到買恆星名