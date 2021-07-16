手遊｜Re:Zero Lost in Memories攻略 快刷首抽方法 開局角色推薦

【Re:Zero／Lost in Memories／手遊／手機遊戲／Android／iOS／首抽／攻略】在香港人氣相當高的動漫IP「Re: Zero」，其由SEGA開發的最新手機遊戲《Re：從零開始的異世界生活Lost in Memories》中文版已經正式上架，以下為遊戲快首抽方法及開局強力角色推薦。



本作最大賣點是高質素的Live 2D，以及由原作者長月達平監修的新劇本。故事設定是昂因故失憶，要在記憶的世界「追憶鄉」和原創新角色「希蓉」一起找回記憶。亦因為是記憶空間，除了重溫動畫劇情外還有大量新的IF劇情，喜歡看故事的玩家就再適合不過。

按圖放大Re:Zero Lost in Memories首抽開局角色推薦👇

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