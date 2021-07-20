東京奧運2021︱即將開始，如果單單用眼睛欣賞比賽都未夠喉，最簡單方法就是開Switch、拎起手機玩奧運／體動電子遊戲。以下除介紹Olympic 2021官方電子遊戲，還精選了多款好玩的動運games！



【01】《超音鼠 2020東京奧運》手遊 每日有免費項目玩

由SEGA開發的東奧game，由他們的藍色刺蝟《Sonic The Hedgehog 超音鼠》使主角，除了跟吹實規的一般項目，更有些天馬行空的Sonic版「EX競技」如Tokyo Skytree跳高，玩法簡單只需長按／連按，可在迫車時單手把玩。(iPhone／Android平台）

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遊戲免費下載，不過只能玩部份項目，參賽亦會消耗TP數值，建議付$8HKD打開全地圖，雖然花光TP也要等時間回血（或者課金馬上回血），最少可自由選玩全部項目。

（有中／英／日文） iOS版（連結） Android版（連結）

【02】Switch 版 有齊Sonic & Mario角色

Switch版《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》追加了任天堂Mario系列角色，34款運動項目一買即玩：有田徑、體操、滑水、拳擊、球類、極限運動等等。1機4打時可以選擇fing JOY-CON體感玩，或是以傳統連打ABXY掣玩遊戲。初學者用體感操作更易入門，高手就應該玩一般操作，精準操作爭取更佳成績，也沒那麼快玩到手軟。

多種項目／兩種操作法（點圖放大）

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時光倒流紅白機mode勁正（點圖放大）

還有單打story mode，故事講Mario、Sonic 等人被一部8BIT Pixal Art 懷舊遊戲機，傳送到1964的東京奧運時代，加入RPG元素救同伴，一齊對付庫巴、蛋頭博士，返回現代。

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《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》$398（有中／英／日文）（Nintendo Store 購買DL版連結）

【03】真實版《2020東京奧運 The Official Video Game》

因為Mario屬任天堂角色，PS4用家就只可以玩到這款沒有卡通人物的真實版《2020東京奧運 The Official Video Game》。玩法上大至無變，比賽的真實感和細節更高，不過操作一般運動員角色，比賽氣氛就更重，不過收錄田徑、游泳、球技項目就只得15種。

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《2020東京奧運 The Official Video Game》$338（有中／英／日文）

（Nintendo Store 購買DL版連結）（PS4版購買連結）

其他10款手機／Switch 運動games 免費都有好野玩（點圖放大）

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家用運動game招呼朋友一流

一來奧運、二來暑假，準備一些運動遊戲在家中，不單可以做做運動，有朋友來訪又可當party game玩。至於手機game方面，幾款免費小遊戲都比想像中好玩，而官方Sonic Game的項目收費也不過8蚊，抵畀啦。

同場加映：東京奧運︱Netflix重溫10套運動動畫

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原文連結：東京奧運︱10套運動運動動畫《排球少年》《男兒當入樽》套套熱血