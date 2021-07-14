香港動漫電玩節2021｜今年Hot Toys PS5 也不參與動漫節，有甚麼值得掃貨的好東西呢？近半年高達模型(Gunpla)成為市面最多人搶的動漫玩物，網民每天在討論區分享情報，掃半日街都只為買盒渣古、魔蟹。今年入動漫，識掃一定是掃14款BANDAI NAMCO攤位發售的別色、金屬色、透明色高達模型！嚴選必掃的TOP 3 熱門款，見到有貨絕對要「無慮即決」。



去年發售的高達／渣古 x Hello Kitty 模型長期熱賣，動漫節將引入其渣古II透明版，半透明綠色夠清涼，比早前發售的紅彗色版更搶眼。（$220 / 數量有限 售完即止）

SDCS HELLO KITTY 渣古II 透明版

套裝可分別組合1隻SD渣古、1隻Hello Kitty，又可以合體成渣古Kitty，玩法多變。

SDCS HELLO KITTY 渣古II 透明版

其他13款動漫節場內發售高達模型 邊3款最值得掃？（點圖放大）（數量有限 售完即止）

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今年動漫場內禁排隊？

為加強防疫，大會決定今年除了首日頭籌時段率先發售之商品，均不能以特別版、限定版形式發售，希望大家不要為了搶貨而排長龍。最終各攤位如何安排暫時公布，希望能留一點貨在周六、日上架吧，打工仔未必可以星期五去動漫節呢。



動漫節2021懶人包｜15張圖了解入場細節（點圖放大）

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詳細介紹：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清

同場睇：不入動漫7月也有很多新模型（點圖放大）👇👇

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2021年7月至12月高達模型款式：$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑 Hi Nu／德天使／古鐵

同場睇：$5000消費券｜16間知名玩具店可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）

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原文連結：$5000消費券買模型Figure指南 16店收費方式一覽 網店8折買高達