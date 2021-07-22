香港動漫電玩節2021率先直擊，因諸多事情停辨近兩年的動漫節，將在7月23日至26日舉行，PS5、Hot Toys、Hasbro（變形金剛及Marvel玩具）、角川齊齊唔玩。但其實場內仍然有不少展商準備了精彩活動及各種筍貨，即睇現場直擊！
事前必知：ACGHK2021防疫要求／節目／頭籌（點圖放大）
特別提醒各位到場的玩家同好，因食衛局更改展覽場覽場地設限，會展場館只能維持50％容納量，大會將不斷在動漫節facebook更新龍尾位置，並呼籲玩家在入場後2.5小時內離場，祝大家玩得開心又安全。
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【必睇展區01】BANDAI或成最大贏家😆😆
因為Hot Toys、Hasbro等知名玩具廠都相繼在場外自己搞show，想買超人、機械人等「男仔玩具」，你荷包中的鈔票大部份應該都要進貢給萬代。
超合金魂宇宙飛龍出展．百獸合體食玩送勁多紀念品
雖然今年沒有高達模型比賽展品，不過BANDAI就帶了不少新貨到場，包括年底才發售的GX-100超合金魂宇宙飛龍。
14款熱賣高達模型 透明綠Kitty渣古見貨即掃（數量有限 售完即止）
仲有大型扭蛋區+買物區（點圖放大）
【02 千值練】 SRX實物展出（點圖放大）
正在接受預訂的千值練《超級機械人大戰OG》3合1機體SRX，場內有實物展出呀！另外還有限定100名6折訂Riobot帝皇萬能俠！
【03 XBox Series X】買GamePass送4千蚊手提電腦
XBox Series X今屆在CLS展區有不少活動，買GAME PASS 送即送價值$3,996的Surface Go 2手提電腦，更有Agent L、Renee李蔓瑩、達哥打機活動。
【04 潮巨匠搪膠區】封關一樣有外國作品睇（點圖放大）
【05 TINY】 戇豆先生1：1 Mini Cooper車
超正！本地合金車仔名牌Tiny今年主打Mr.Bean 的Mini cooper 車，場內更有部同款1：1可影相。
【06 數碼港】經典古早遊戲機展
數碼港有多款本地開發手機遊戲玩，另有5G遙控車試玩及懷舊遊戲主機時光隧道展區。
【07 ThreeZero】首次公開Robo Dou 斷空我
大比例抵玩合金系列Robo Dou公開新款《超獸機神》斷空我，身型修長有型。
【08 木棉花／MediaLink】日本動漫精品（點圖放大）
【HEROCROSS】Pixar迷怎捨得走
有大量迪士尼《反斗奇兵》 大膠公仔，最驚喜是一對《UP》的伯伯跟肥仔大膠，身上服裝是布料，超精細。
【UCOLLEX】玩具界新型勢Battle Zone
買Art Toys搪膠很多人是為了收藏及升值能力，近日有個新平台叫UCOLLEX，它們會跟全球artist合作，將搪膠及其他藝術品NFT數碼化（有電子證書），Digital artpiece 則可在網上欣賞，更可直接以網上平台交易。