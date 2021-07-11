《機戰30》GRIDMAN／高達NT／勇者警察22作參戰　18機體DLC發售

撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-11 23:14

《超級機械人大戰30》鐵定10月28日發售，全新主角機「曉擊霸30」將推出遊戲＋Figure超限定版，而新參戰機體中，《電光超人 SSSS.GRIDMAN》、《高達NT》及《勇者警察》比較觸目，即睇22套參戰作品名單，以及新作系統介紹。

新作故事細節未公布，簡單講就是地球被一個神秘的「SYSTEM」牢困，順從還是反擊？選前者你就沒有《機戰30》玩啦，多餘。今集參戰機體（作品）組合為照顧「機戰30週年」這主題，老中青一代喜愛的作品都有份，轉生系機械人作品《騎士&魔法》的斑鳩、《SSSS.GRIDMAN》電光超人都是近年一時之選，而有久別再臨的老戰友則有超級系《超力電磁俠》、真實系《重戰機L-GAIM》。

參戰的機體有久別重臨的超級系《超力電磁俠》。

參戰的機體有久別重臨的真實系《重戰機L-GAIM》。

22部登場機總覽．1作品未出現在預告？（點圖放大）

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原創機「曉擊霸30」超限定版必搶！

主角機是大家耳熟能詳，曾因版權問題消失了一段時間的曉擊霸（另一譯名為：兇鳥），雖然之前它已經重新出場，但放在《機戰30》仍很具代表性。這款縛有繃帶的新曉擊霸，頭上有3個XXX字，代表30。

曉擊霸30

不過有眼利記憶力好的網民表示此機不算完全新作，整個構思完全改自《第 2 次超級機械人大戰 OG》中的亞修 エクス バイン アッシュ。

《第 2 次超級機械人大戰 OG》亞修（アッシュ)

仲有原創敵人．超限定版唔訂必食炒

系統全面手遊化，fans嫌棄？

無可否認《機戰》系列進入30周年，玩家跟參戰作品都有一定歷史，相當磨時間的玩法未必為新一代玩家受落。所以今次廠方首次在家用版《機戰》中加入「自動戰鬥」，所有操作交由系統決定。另外，攻略流程改為自由在大地圖選擇想先玩的版圖，取得想玩的機體，並可以重複打同一版刷錢，所有改變都是迎合新玩家，似乎舊fans就不太受落。

【新系統01】可在大地圖任選定點進行遊戲，機體入手順序任你變。

【新系統02】特定地區的任務可重複進行，儲資金／經驗值。

【新系統03】AUTO Battle 自動戰鬥：不同以往只是由電腦選擇反擊手段，今集由移動以至戰鬥都可全權交由電腦控制。

生產商： Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂 平台：Nintendo Switch／PS4／Steam） 售價：未定 下載版及實體版初回限定及附送DLC情報，請點擊以下圖輯：

18部機體要DLC另外加錢買？

《機戰30》將會有兩款DL版，當中Ultmate edition除追加31首主題歌曲，最大件事是今集有Season pass，講名有機體是跟DL Pack分拆上市。買實體版的玩家，又如何購買這些DLC機呢？

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