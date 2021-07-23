動漫節2021｜Cosplay照合集 Day 1現場直擊 人流管制下熱鬧依舊

【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月26日至7月29日於灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節（去年的動漫節因疫情取消了...），《香港01》科技玩物頻道為大家直擊現場情況，同時送上大量Cosplay照片。



限制入場人流仍爆棚 報復性消費／活動

今年動漫節為對應疫情，採用了入場人流限制，會場內可容納人數比以往減半，換言之平均計算就是排隊入場時間會比之前長了一倍。但即使如此動漫節仍是人山人海，人龍長期排到鷹君中心外面。不過雖然入場時間長了，會場內人數減少之下行起來舒服得多，不用像以往逼得必須要擠開其他人才能前進。

會場人龍 攝：林卓恆

按圖放大動漫節2021 Day 1現場直擊及逾百Cosplay照

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按圖放大ACGHK 動漫節2021 Day 1 Cosplayer照片

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