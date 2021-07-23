動漫節2021｜Cosplay照合集 Day 1現場直擊 人流管制下熱鬧依舊

【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月26日至7月29日於灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節（去年的動漫節因疫情取消了...），《香港01》科技玩物頻道為大家直擊現場情況，同時送上大量Cosplay照片。
限制入場人流仍爆棚 報復性消費／活動
今年動漫節為對應疫情，採用了入場人流限制，會場內可容納人數比以往減半，換言之平均計算就是排隊入場時間會比之前長了一倍。但即使如此動漫節仍是人山人海，人龍長期排到鷹君中心外面。不過雖然入場時間長了，會場內人數減少之下行起來舒服得多，不用像以往逼得必須要擠開其他人才能前進。
按圖放大動漫節2021 Day 1現場直擊及逾百Cosplay照
+12
按圖放大ACGHK 動漫節2021 Day 1 Cosplayer照片
+106
同場加映：2021年上半年必玩手遊15款推薦👇👇
不經不覺2021年已過了一半，今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。以下整理今年必玩手機遊戲，不怕無Game玩！適逢政府派5000蚊消費券，正好可用來課金。以下介紹2021年15隻必玩手遊比大家消費：
+16
全部15款必玩手遊睇全文：$5000消費券｜《賽馬娘》課金不再手緊 2021上半年必玩15款手遊
同場加映：2021年暑期必玩20隻PS4 / PS5遊戲👇👇
就快到暑假加上政府派5000元消費券，但又受疫情影響戶外活動始終有限制，結果而言自然是買Game在家大玩特玩最fit又最消磨時間。以下介紹2021年暑期必玩PS4 / PS5遊戲20隻：
+19
全部20款玩必大作請睇全文：$5000消費券必買 FF14／DARK SOULS 3 2021暑假20隻必玩Game
尼爾NieR手遊｜快速升戰力/回體力 玩家必知15技巧 附首抽攻略《進擊的巨人》138期劇情分析 5大要角又有人領便當＋結局大預測高達GUNDAM女角邊個最正？哈曼·嘉/伊織凜子 網民數15位人氣女神