S.H.Figuarts 真骨雕製法超人迪加／超人力霸王／Ultraman Tiga 已經到港！作為90後童年回憶中重要的英雄，這款真骨雕去年開訂已經即日被搶購一空，玩具迷早就預計其炒價會比真骨雕《幪面超人Black》更恐怖。如果你堅持不益炒家，不如先看看本文的開箱圖文，望梅止渴等炒價回落吧。



S.H.Figuarts 真骨雕製法超人迪加（鍾世傑 攝 ）

S.H.Figuarts 真骨雕製法超人迪加（鍾世傑 攝 ）

超人線條簡潔更考造型功力

玩具迷第一個問題就是，《Ultraman》造型簡潔又沒有刀刀劍劍，有需要真骨雕化嗎？只是想加價的藉口吧？其實真骨雕系列最大的賣點，就是構造figure身型時，是由骨骼、肌肉、道具服（皮套）一重一重的去計算，希望重現角色最真實的身型線條。所以Ultraman非但不是「冇detail好搞」，相反是愈簡單愈考功夫，只要身形略為走樣，就沒有甚麼腰帶、披風去做遮醜布。所以今次BANDAI挑戰「真骨Ultraman」，是系列非常重要的一步。

真骨雕超人迪加包裝盒面（鍾世傑攝）

今次真骨雕超人迪加的包裝盒設計，跟幪面超人系列一樣，不過就改為黑色tone，而且盒背是用銀色紙印製，好有型，但亦有易花。

一開箱當然就要出「十字死光」絕招哉佩利敖光線！即時播埋Eason的《超人的主題曲》，識唱一齊唱。😍😍

真骨雕超人迪加(鍾世傑 攝)

迪加6個超吸引賣點（點圖放大）👇👇

+ 15

食奧運熱，迪加試扭運動姿勢

短評：比一般SHF Ultraman真的高一班，雖然軟膠總有一天會爆，但靠它的質感重現超人皮套，實在是非常出色，BANDAI亦在軟膠下做了很多功夫去減少回彈，相當好扭。如果正價貴1百左右，都絕對值得入手。



S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラマンティガ

原價：6,600 日圓／約$500港元



Take Me Higher……點解迪加炒到咁High？👇👇

首先，因為中國大陸近十年都有播《奧特曼》，內地的咸超fans非常多，對Ultraman玩具的需求比香港更高，跟香港一齊爭貨。不過亦有內地線人表示，其實國內「訂極都有」貨量充足，只是需要甚大，頭批貨不夠分配，只要忍耐多一回，相信就可便宜一百幾十。

同場加映：真骨雕幪面超人Black開箱4大看點👇👇

開箱玩真骨彫SHF《幪面超人Black》figure，這款火熱大作已在香港上市，炒價由$800至1千元仍被受fans追捧，究竟是否值得花近千元高追？

真骨雕幪面超人Black（鍾世傑 攝）

真骨雕BLACK 開箱試玩 分析4大優點（點圖放大）👇👇