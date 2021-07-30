夾公仔景品又平又靚，尤其萬代Banpresto的《龍珠》、《鬼滅》、《我的英雄學院》、迪士尼《Q Posket》公仔擺設，百幾蚊隻已經有首辦上色水準！早前「眼鏡廠」在香港舉行了「第三回新商品發布會」，晒冷今年8月、9月、10月新景品，本文將送上當中10款必買作品推介。



【必買1】四色艾斯瀟灑哥

今次的展品數目達數十隻，部份甚至是首辦試作品，連早前香港動漫節2021都未有展出，只限給媒體及一些KOL到場拍照！記者自己就最Buy 8月推出的「ONE PIECE BANPRESTO WORLD FIGURE COLOSSEUM 3 SUPER MASTER STARS PIECE THE PORTGAS.D.ACE」1套4隻12吋高《海賊王》艾斯，回首道別動作型仔瀟灑，更有4種不同風格塗裝，到時一定要搶。（8月發售）

ONE PIECE BANPRESTO WORLD FIGURE COLOSSEUM 3 SUPER MASTER STARS PIECE THE PORTGAS.D.ACE／8月發售（鍾世傑攝）

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【必買2】鬼滅之刃 Q POSKET PETIT 九柱柱合會議

迷你版Q Posket 《鬼滅》排隊出九柱，姿勢好有型。（8月／9月陸續發售）

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【必買3】鬼滅之刃景品 Figure 終於出無慘！

《鬼滅》景品排到9月終於到鬼王無慘跟下弦之伍「累」，另外，九柱將會推出行貨版，去年買不到炒價貨的人別錯過。（8月／9月陸續發售）

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【必買4】龍珠超型父子

場內有身勝手銀髮悟空（2D上色）、巴達克（2D上色）巨型景品，買齊兩父子拼排擺設一定型死。（8月發售）

身勝手銀髮悟空（2D上色）、巴達克（2D上色）巨型景品（鍾世傑攝）

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【必買5】Q Posket 犬夜叉／亂馬

兩部高橋留美子作品《犬夜叉》及《亂馬1／2》的珊璞都會推出Q Posket人型。

【必買6】Q Posket 柯南與新一

《名偵探柯南》會出Q Posket系列，真相只有一個！就是乖乖畀錢！（9至11月發售）

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【必買7】《我英》2D卜色爆豪

《我的英雄學院》中最火爆超人「爆殺王」爆豪勝己，這款景品比一般的巨型，雕功精細而且上色非常細緻，尤其喜歡掌心中的螢光橙，好像就快要爆發。聽眼鏡廠講，《我英》景品在香港極受小朋友歡迎，早前有隻巨型All Might都光速斷貨，這款必定要留意。（9月發售）

SUPER MASTER STARS PIECE THE KATSUKI BAKUGO 爆豪重塗陰影版，size比一般景品大隻，約有10吋高。（鍾世傑 攝）

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【必買8】手遊《迪士尼扭曲仙境》Q版小人型

迪士尼與Aniplex 合製的乙女手遊《Disney Twisted-Wonderland》，由《黑執事》作者枢やな設計角色，全部都會推出迷你版Q POSKET PETIT小人型，選材冷門，錯過了可能就買不到。

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【必買9】各式迪士尼Q Posket

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【必買10】One Piece 三兄弟重塗版

雖然3款MASTER STARS PIECE One Piece 路飛、艾斯、薩波已是舊作，但Banpresto以新技術重新上色，同一款figure竟然可以細緻幾倍！

MASTER STARS PIECE One Piece 路飛、艾斯、薩波

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同場加映：任廚好想抽！「 Nintendo TOKYO 」抽蛋

日本東京涉谷 PARCO 6F 的任天堂商店「 Nintendo TOKYO 」 從 6 月 25 日開始陸續在名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌等地的 PARCO 開設快閃店，最受矚目的商品為將原先在 Nintendo Tokyo 中的人氣角色迎賓雕塑，化身為等身大小的公仔販售，每尊售價為 7150 日圓（約港幣 502 元）。

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原文連結：紅白機手掣超療癒扭蛋推出！Nintendo TOKYO PopUp新品小心大出血