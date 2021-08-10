Louis Vuitton（LV）為紀念創辦人路易威登先生誕辰200 周年，推出 NFT 手機遊戲《Louis: The Game》！手遊畫面唯美精緻，玩家需要在6大關卡探險，解鎖200張記載著LV歷史的明信片，搜集小配件，讓吉祥物Vivienne重現多款LV經典造型。如果玩家找出NFT彩蛋，竟然可以參加抽獎，獲得LV限量版NFT數字藝術品！



《LOUIS：THE GAME》手機遊戲畫面截圖

1854年，出身名流貴族的路易威登（Louis Vuitton）先生在巴黎創立同名品牌，利用姓名的縮寫L及V設計出MonogranCanvas的經典樣式，是法國歷史上傑出的皮件設計大師。

《LOUIS：THE GAME》手機遊戲畫面截圖

如今Louis Vuitton 200歲誕辰，LV就推出《LOUIS：THE GAME》手機遊戲紀念他，精心設計遊戲故事、玩法以及關卡！《LOUIS：THE GAME》手遊支援iOS、Android系統，免費下載，想不到吉祥物Vivienne的旅程故事可愛，音效及場景畫面十分吸引，玩法簡單，不過關卡有一定難度！

👇👇吉祥物可以換幾多款LV紋理？故事玩法+6大關卡！【點圖放大】👇👇

+ 20

遊戲一出就引起時尚迷的熱議，十分觸目，全因為LV為手遊加入近期潮爆的NFT藝術品元素！在遊戲過程中，玩家可以獲得官方設計的限量 NFT，所以遊戲一出就吸引大量玩家湧入，爭取獲得 NFT 的機會！不過抽獎活動幾時開始呢？

👇👇8月中開始？手遊NFT抽獎活動詳情【點圖放大】👇👇

+ 4

同場加映：八達通遺失消費券全失？個人/不記名/自動增值/銀聯 4類卡報失法



👇👇👇4種八達通卡遺失拯救消費券方法！如何向八達通公司報失？報失要幾錢手續費？【點圖放大】👇👇👇

+ 17

想知更改消費券八達通卡+4大注意？即睇全文：八達通遺失消費券全失？個人/不記名/自動增值/銀聯 4類卡報失法

同場加映：消費券首期｜八達通／Tap & Go商戶優惠懶人包 買衫滿$300減$100



現時八達通App擁有超過50間商戶優惠券，總值高達 $10,000！每間商戶優惠券受個別優惠有效期、條款及細則約束，數量有限，送完即止，並於每月1至5日暫停供應下載，但是主頁「更多」>「已儲存優惠」於此段期間仍然可以使用！

👇睇清八達通商戶優惠！👇

+ 38

除了App之外，八達通卡本身都尚有好多消費券獎賞，例如先前的早登記先賺賞，即將可以賺取八達通增值額 $18，不過幾時先開始發放？想了解更多著數？即睇全文：消費券首期｜八達通／Tap & Go商戶優惠懶人包 買衫滿$300減$100