政府電子消費券計畫將於8月1日（周日）派發第一期2,000元！如果想買價值8000元的洗衣機，其實可以和親人朋友跨平台合併消費券購買。

5間電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊，已推出合併消費券購買方式，有些甚至分上下兩期付款，下文會一一教你。



【友和 YOHO】消費券夾單/拆單付款攻略

【友和YOHO】

友和為方便大家夾單，線上線下購物都支援四大支付工具！不過想在網上購物用消費券夾單，就要購買友和會員積分來合併消費。舉例一家三口，兒子用八達通、媽媽用AlipayHK、爸爸用Tap & Go，雖然每人的支付工具不同，但都可以合併消費券夾單買一部$7000電視，到底消費過程要怎樣做？

（友和 YOHO圖片）

5大電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊為方便大家購物，分別推出不同消費券夾單/拆單付款計畫，將幾個人的消費券，跨平台合併。大家亦可以用現金補貼餘額，分開兩次付款等，如果夾單夾得好，分分鐘都不用補錢！快點按圖了解啦！

👇👇5大電器商拆單／合併單／分期付款方法一覽👇👇

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【$5000電子消費券/電子消費券】政府於財政預算案宣布推出$5000電子消費券計劃後，選定支付寶AlipayHK、八達通Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付WeChat Pay Hong Kong這四間營運商協助推行，並預計2021年7月開始接受登記。營運商為迎接派錢計劃都各出奇招，推出早鳥優惠，希望率先搶客！

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消費券將在 7 月 4 日至 8 月 14 日接受登記，Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

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