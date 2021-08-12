MHRise 無更新內容仍排第7　冠軍竟是它　Capcom最好賣遊戲Top15

撰文：賴浩然
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【MHRise打入Capcom銷量十大】Capcom最近更新歷來遊戲的銷量排行榜，近期作品《Resident Evil Village》就進佔至第13位，而《Monster Hunter Rise》亦打進第7位。

《Monster Hunter Rise》雖然被不少玩家批評缺乏更新內容，近幾月都只提供表情動作、貼紙更新而沒有新魔物。不過其遊戲銷量仍報捷達到730萬。以只推出了單一Switch平台來說已非常成功，如果之後真的推出PC電腦版的話相信會更上一層樓。以下就節錄Capcom的遊戲銷量排行榜，看看頭15位名單：

（Capcom）

【15位】Monster Hunter X

推出年份：2015年11月

平台：3DS/DL

銷量：430萬

狩技、風格、二名令人津津樂道，與MHXX同屬最後一代採用舊系統的MH，不少老獵人覺得最有MH味。

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