Prime Video EVA｜新劇場版共有《序》、《破》、《Q》以及《新福音戰士 劇場版：終》4部，如非很感興趣，其中劇TV版及劇場版都可以skip；新電影13號凌晨《終》上架，不少朋友都留言笑言，原來上三部作已經是10多年前之作，劇情都不太記得了，馬上整理了前3集劇情的懶人包，知個大概就可以馬上理解《終》的劇情。



6張圖看懂《EVANGELION : 1.0 序》

我不是BAKA（笨蛋），只因4部電影相隔太久了，不如一齊回顧《序》、《破》、《Q》舊作劇情，方便理解前文後理，一齊投入《新劇場版終》的世界吧！



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7張圖看懂《EVANGELION : 2.0 破》

比起《序》感覺完全是電視版重拍，《破》對比舊TV版進度大約為第8話到第19話，但最終劇情完全脫離舊作、全新展開，更有新女角四眼妹真希波。



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8張圖看懂《EVANGELION : 3.0 Q》

經歷2011年日本東北地方311地震，令庵野大幅改寫了原名《急》的第3部電影為《Q》，故事完全脫軌，觀眾反應兩極。而片尾《終》的預告，最終全部沒有沿用在真正新第4部電影中。



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同場加映：6 個Steps 教你在Amazon Prime Video睇《新・福音戰士劇場版:||》（點圖放大）👇👇

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原文：新福音戰士劇場版：終｜Prime上架免費收看教學 11國配音有中文

同場加映：「EVA之父」庵野秀明紀錄片爆10秘密

看《新·福音戰士劇場版 終》，就好像在看監製庵野秀明梳理自己與EVA的25年感情，他曾接受NHK電視長達4年的貼身追訪，更自爆曾因EVA被網民傷得極深，兩度想自殺！又首度親口在電視節目中講出老父往事，對他的創作之路影響甚鉅。如果看畢《終》有時間，實在建議找這部documentary看看｜



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原文連結：福音戰士劇場版終｜庵野秀明紀錄片爆10秘密 曾崩潰失蹤更想自殺